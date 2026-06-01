Trump podijelio Vučićev intervju: "Tri su važna razloga zašto Srbi obožavaju američkog lidera"

Predsjednik SAD-a Donald Trump na svojoj drušvenoj mreži Truth Social podijelio je intervju koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao za američki portal Beritbart News.

Vučić je u intervjuu rekao da je Trump u Srbiji "mnogo popularniji od bilo kojeg drugog lidera SAD jer je pragmatičan i racionalan“.

"Vučić je rekao da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči američkih predsjedničkih izbora 2024. dosegla astronomske razmjere, pri čemu tri četvrtine Srba voli Trumpa i željeli su njegovu pobjedu. Rekao je da u Srbiji Trump ima daleko najveću podršku od bilo kojeg dijela Europe te da se čak ni države poput Zapadne Virginije, Kentuckyja ili Louisiane ne mogu usporediti s Trumpovom naklonošću ovdje", izvijestio je Breitbart.

Dodao je da postoji nekoliko razloga zašto se Trump poštuje u Srbiji.

"Reći ću vam koji su razlozi. Postoje tri važna razloga za to. Broj jedan je taj što su ljudi u Srbiji željeli vidjeti novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje, jer su u posljednjih 30 godina Sjedinjene Države bile doživljavane kao netko tko nas je ili povremeno gurao i pritiskao po mnogim različitim pitanjima, ucjenjivao nas posebno u vrijeme Clintona, a u to vrijeme nas bombardirao i sve ostalo, a ljudi su čekali velike promjene“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su ljudi u Srbiji "oduvijek voljeli Sjedinjene Države, voljeli su tu lijepu priču o američkom snu i željeli su vidjeti neku vrstu novog odnosa između naše dvije zemlje."

"Drugo, vidjeli su da je predsjednik Trump bio dovoljno hrabar da pokrene neka pitanja i da o nekim pitanjima govori glasno, otvoreno i javno, tradicionalno s konzervativnog stajališta, na drugačiji način od onoga o čemu su svi ostali u Bruxellesu i Washingtonu govorili prije. Kad to kažem, govorim o obiteljskim vrijednostima, govorim o tim transrodnim, kako god ih nazvali, ljudima", naglasio je Vučić.

Dodao je da nema "ništa protiv nikoga", ali da "ako ljudima u Srbiji kažete - 'u redu, sada nemate samo muškarce i žene, nego postoji nešto između', ljudi su zbunjeni i htjeli su čuti jasne i vrlo jednostavne poruke koje je predsjednik Trump poslao."

"I također, ne zaboravite treću stvar, radi se o kršćanstvu i brizi za vrijednosti koje pripadaju kršćanskom svijetu, i to se ljudima ovdje također jako svidjelo. Postoji još nešto što su ljudi vidjeli, a to je da je predsjednik Trump želio stvoriti mir između Ukrajine i Rusije, da je želio vidjeti mir u različitim dijelovima svijeta, i to je ono što ljudi cijene", istaknuo je Vučić.

Vučić je rekao da su Srbi, s obzirom na svoju povijest i trenutna geopolitička pitanja s kojima se suočava nacija, veliki obožavatelji načina na koji predsjednik Trump, potpredsjednik J.D. Vance i državni tajnik Marco Rubio rade na pritisku na Europu na više fronti.

Dodao je da se nada da će europski čelnici shvatiti da Trumpov način rada treba ostati takav te da će napustiti svoje "nostalgične osjećaje" za vremenima bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, za kojeg je rekao da je netko tko se nikada neće vratiti u Bijelu kuću.