Tvrtka bez iskustva na pragu posla stoljeća na Balkanu, u sve je upleten Trump: "Dodiku je rečeno da se ne igra s projektom"

U sarajevskoj sporednoj ulici išaranoj grafitima nalazi se registrirano sjedište tvrtke koja je na pragu dobivanja ugovora vrijednih više od milijardu dolara.

Tvrtka AAFS Infrastructure and Energy blizu je dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana, kojim bi se američki plin trebao dovoditi u Bosnu i Hercegovinu i zamijeniti opskrbu koja dolazi iz Rusije. Jedan od visokih dužnosnika u Bosni i Hercegovini rekao je da bi to mogao biti "najvažniji infrastrukturni projekt u povijesti Bosne i Hercegovine".

Tvrtka nema iskustva s projektima takva opsega, no ima veze s krugovima bliskima američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Jedan od predstavnika AAFS-a je vašingtonski odvjetnik Jesse Binnall, koji je zastupao Trumpove u političkim slučajevima. Drugi je Joe Flynn, brat bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna. Obojica su sudjelovala u nastojanjima da se ospori Trumpov poraz na predsjedničkim izborima 2020. godine.

Guardianova istraga, temeljena na razgovorima s aktualnim i bivšim bosanskohercegovačkim i američkim dužnosnicima, dokumentima koji su procurili i poslovnoj dokumentaciji, pokazuje kako je opskurna tvrtka dospjela u središte borbe za energetsku dominaciju u regiji.

Američki dužnosnici jasno su dali do znanja bosanskohercegovačkim liderima što Trumpova administracija želi - zeleno svjetlo za plinovod AAFS-a.

Tvrtka bez velikog iskustva

Lokalni je predstavnik tvrtke Amer Bekan, poduzetnik koji je 2021. registrirao bosanskohercegovačku tvrtku AAFS. Tvrtka je u veliku igru ušla tek nakon što je prošle godine dobila američke partnere. Ni Bekan ni njegovi američki partneri nisu željeli reći kako su se upoznali.

Bekanov AAFS sada je u vlasništvu američke tvrtke istog imena, registrirane u studenom. Adresa koju AAFS navodi kao ured u Washingtonu nalazi se na istoj lokaciji kao odvjetnički ured Binnall Law Group.

Binnall je bio suradnik Trumpove kampanje 2016., a 2020. bio je među istaknutim glasovima koji su osporavali pobjedu Joea Bidena. Branio je i Trumpa te njegova sina Donalda Trumpa Jr. u tužbi povezanoj s napadom na Kapitol. Joe Flynn također je bio povezan s kampanjama koje su osporavale Bidenovu pobjedu, a bio je i savjetnik Trumpovih predsjedničkih kampanja 2020. i 2024. godine.

Bijela kuća pitanja Guardiana uputila je State Departmentu, koji je poručio da je plinovod Južna interkonekcija bio prioritet američke vlade tijekom posljednje tri administracije. Iz State Departmenta tvrde da bi projekt proširio i diversificirao energetski sektor Bosne i Hercegovine te smanjio ovisnost o jednom nepouzdanom izvoru.

Kvalifikacije Flynna i Binnalla za veliki infrastrukturni projekt na Balkanu nisu jasne, ali otkako su se uključili, projekt ima snažnu potporu Trumpove administracije.

Nije bilo javnog natječaja

Prvotni razgovori Binnalla, Flynna i Bekana s bosanskohercegovačkim dužnosnicima odnosili su se na obnovu dviju zračnih luka vrijednu 300 milijuna dolara. Zatim su im dužnosnici predložili znatno važniji projekt - plinovod Južna interkonekcija.

Sjedinjene Države već dugo podupiru plan povezivanja Bosne i Hercegovine s plinskim terminalom na hrvatskoj obali, čime bi se smanjio ruski utjecaj u jugoistočnoj Europi. Tijekom administracije Joea Bidena plan je bio da projekt vodi bosanskohercegovačka državna plinska tvrtka, no suprotstavljeni interesi etničkih skupina u Bosni i Hercegovini godinama su kočili projekt.

Dok su neki dužnosnici bili oprezni zbog mogućnosti da se projekt prepusti stranim privatnim interesima, drugi su u angažiranju tvrtke povezane s Trumpom vidjeli priliku za izlazak iz zastoja.

Bosna i Hercegovina kandidatkinja je za članstvo u Europskoj uniji, a Bruxelles je postavio rok do rujna 2027. za prestanak kupnje plina iz Rusije. Ruski plin trenutačno čini cjelokupnu opskrbu Bosne i Hercegovine.

Neki bosanskohercegovački dužnosnici procijenili su da bi angažiranje američke tvrtke moglo pomoći ne samo energetskoj sigurnosti, nego i sigurnosti regije u kojoj je rat još živo sjećanje. "Američka vlada štiti svoja ulaganja", rekao je Bekan.

Ipak, dio analitičara upozorava da Bosna i Hercegovina riskira zamjenu jedne ovisnosti drugom. Kritičari upozoravaju da bi strateški važan energetski projekt mogao biti prepušten tvrtki koja nema dokazano iskustvo u takvim poslovima.

Povjerljivi prijedlog AAFS-a koji je Guardian dobio na uvid navodi da bi plinovod stajao 300 milijuna eura, uz dodatnih 900 milijuna eura za tri elektrane. Financiranje ne bi dolazilo iz bosanskohercegovačkog državnog proračuna, nego iz vlasničkog kapitala i duga. U dokumentu se ne navodi kakvu bi zaradu od projekta mogli očekivati Flynn, Binnall i drugi uključeni.

U ožujku je novim zakonodavstvom predviđeno da AAFS bude izvođač radova na plinovodu. Javni natječaj nije proveden, iako je to uobičajen način da se osigura da ugovor dobije sposoban ponuditelj po poštenoj cijeni.

Transparency International upozorio je da bi uspostavljanje takve prakse u zemlji s jednom od najviših razina korupcije u Europi moglo imati katastrofalne posljedice za provedbu strateški važnih projekata poput Južne interkonekcije.

Nekoliko dana poslije veleposlanik Europske unije poslao je bosanskohercegovačkim liderima privatno upozorenje da bi se o promjenama energetske politike trebali savjetovati s Bruxellesom kako ne bi propustili prilike za daljnju integraciju i financiranje.

Sjedinjene Države, međutim, ne odustaju. Američko veleposlanstvo u Sarajevu u travnju je objavilo da partnerstvo jača energetsku neovisnost i prekida ovisnost o ruskom plinu.

Dodik i američki pritisak

Da bi projekt zaživio, Trumpovoj administraciji potrebna je i potpora Milorada Dodika, ultranacionalističkog lidera bosanskih Srba, koji je donedavno u Washingtonu bio tretiran kao izopćenik.

Bidenova administracija optuživala je Dodika za korupciju i proširila sankcije protiv njega i njegove obitelji. Dodik je sankcije nazivao lažima.

Nakon Trumpova povratka na vlast Dodik je pokrenuo skupu lobističku kampanju kako bi pridobio potporu Trumpove administracije i ishodio ukidanje sankcija. Jedan od lobista bio je Michael Flynn, koji je za mjesec dana rada zaradio 100.000 dolara. Trumpova administracija u listopadu je bez objašnjenja ukinula sankcije.

U travnju je Donald Trump Jr. posjetio Banju Luku, glavni grad srpskog dijela Bosne i Hercegovine, gdje mu je priređen događaj u čast. Tijekom posjeta nije spominjao ni AAFS ni plinovod, ali je govorio o prednostima kupnje američkog plina.

Prema bosanskohercegovačkom sustavu podjele vlasti, predstavnici Srba mogli bi blokirati plinovod. Dodik, koji ostaje njihov ključni politički lider, ima razloga za to jer postojeći plinovod dovodi ruski plin preko teritorija bosanskih Srba, dajući im utjecaj na opskrbu energijom.

No jedan visoki političar bosanskih Srba rekao je da je Amerikancima plinovod prioritet te da je Dodiku, kao i svima drugima, poručeno da se ne igra s projektom.

Nedugo nakon posjeta Donalda Trumpa Jr. Dodik je naznačio da neće opstruirati Binnallov i Flynnov plan. Time je preuzimanje ključnog europskog energetskog projekta Trumpovih suradnika došlo korak bliže završetku.