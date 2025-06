Ulice Teherana su puste, a uskoro će tako izgledati i hrvatsko veleposlanstvo jer kreće njihova evakuacija.

"Tako je odlučeno da ćemo i mi evakuirati veleposlanika i djelatnike veleposlanstva iz Teherana, odlučeno je da ćemo i mi evakuirati veleposlanika i djelatnike veleposlanstva iz Teherana preko sigurnih graničnih prijelaza", izjavio je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

Brojne zemlje odlučile su se na zatvaranje veleposlanstava i povlačenje diplomatskog osoblja zbog sigurnosnih razloga. Tako se i hrvatska Vlada odlučila jutros na ovaj potez. Uskoro bi se moglo dogoditi isto u Tel Avivu gdje je prije nekoliko dana raznesen i stan u kojem živi hrvatski konzul sa suprugom.

"Sreća da se nije našao, tri metra od njega se dogodila ta strašna eksplozija. Čudo je da je uopće preživio tu eksploziju i takvu razornost" , govori Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, a na pitanje kako je konzul ministar kaže da je dobro.

Unatoč svemu, konzul zasad ostaje u Izraelu. Veleposlanica za Dnevnik Nove TV kaže, tko god se ne osjeća sigurno može se vratiti kad god želi.

"On se ne želi evakuirati. On je u dobrom stanju, psihičkom i fizičkom. Njegova supruga je danas izašla iz Izraela i upravo je na putu prema Hrvatskoj", izjavila je Vesela Mrđen Korać, hrvatska veleposlanica u Izraelu.

Petero hrvatskih državljana već je evakuirano iz Izraela i sletjeli su u Slovačku s drugim građanima koji su zatražili spašavanje. Većina želi zračnim putem jer je to najbrže, ali tek su krenuli probni spasilački letovi koji vraćaju izraelce u domovinu.



"Najvažnije je zapravo što kraće vrijeme provesti na cesti. Što brže se evakuirati iz Izraela. Do sad je evakuirano 35 ljudi. Noćas je evakuirana jedna obitelj morskim putem to je nova mogućnost koja je otvorena iz Haide. Ili jahtom privatnom ili kruzerom se može ići", izjavila je Vesela Mrđen Korać, hrvatska veleposlanica u Izraelu.

U Iranu se nalazi petnaestero državljana, za sada nitko od njih ne želi evakuaciju.