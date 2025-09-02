Dječak (10) počeo plakati na satu, odvezen je u bolnicu gdje je umro: Toksikološki nalaz sve je šokirao

Desetogodišnji Isaac Mansfield preminuo je nakon što je hitno prevezen u bolnicu Newham nakon što mu je pozlilo u Specijalnoj školi John F. Kennedy u Stratfordu.

Prebačen je na odjel intenzivne njege za djecu bolnice St Mary u zapadnom Londonu, ali je umro četiri dana kasnije, 6. rujna 2023., čuo je mrtvozornički sud u ponedjeljak na suđenju u istočnom Londonu.

Liječnici su procijenili da je njegova smrt nastupila prirodnim putem, a uzrok joj je bio temeljni metabolički poremećaj zbog kojeg se Isaac kontinuirano liječio. Izdata je smrtovnica, uslijedio je sprovod i slučaj se činio zatvorenim. No, rutinski toksikološki pregled kasnije je otkrio da uzorak urina sadrži tragove kokaina. To je pokrenulo istragu o tome kako je dječak bio izložen toj tvari.

Do trenutka kada je započela istraga Metropolitanske policije i mrtvozornika, Isaacovo tijelo je već bilo kremirano - policijska istraga nije uspjela pronaći dovoljno jake dokaze da bi ikoga osudila.

U ponedjeljak, 1. rujna, viši mrtvozornik Graeme Irvine nastavio je Isaacovu istragu o tome tko ga je izložio kokainu.

Istraga će saslušati sve koji su imali nenadzirani pristup Isaacu u 36 sati prije njegove smrti, uključujući njegovog oca Jordana Montlakea, skrbnike i školsko osoblje, piše Daily Mail.

Isaac je imao nedijagnosticirano metaboličko stanje koje je utjecalo na njegove kognitivne funkcije i motoričke sposobnosti.

Pedijatrijski patolog dr. Andreas Marnerides objasnio je da je Isaacov neposredni uzrok smrti bilo zatajenje bubrega zbog rabdomiolize - stanja uzrokovanog brzom razgradnjom mišića. Naglasio je da i unos kokaina i Isaacovo metaboličko stanje mogu biti uzročni faktori rabdomiolize.

Uzorak urina, uzet 8. rujna, potvrđen je uzorkom krvi uzetim prilikom Isaaca prijema u bolnicu, čulo se na sudu, te je dr. Marnerides stoga rekao da ne može zanemariti da je kokain mogao uzrokovati njegovu smrt.

Budući da je Isaac kremiran prije otkrića kokaina, nikada nije provedena obdukcija, pa su nedostajali značajni dokazi koji bi mogli pomoći patolozima u utvrđivanju što je uzrokovalo Isaacovu smrt.

Kada je od njega tražen odgovor o vjerojatnom uzroku smrti, dr. Marnerides je odgovorio da razlozi mogu biti - zatajenje bubrega, rabdomioliza, metabolička bolest i konzumacija kokaina.

Dan prije nego što se razbolio, školsko osoblje reklo je da je Isaac bio nasmijan i sretan što se vratio nakon ljetnih praznika.

Sljedećeg dana Isaac je bio uzrujan i plakao je na početku školskog dana, čulo se na sudu, a njegovo se stanje potom pogoršavalo tijekom dana. Školska medicinska sestra Funmilola Jackson rekla je da je donesena odluka o pozivanju hitne pomoći jer je bio polusvjestan, imao je mnogo distoničnih pokreta i temperaturu višu od 40°C.

Kad je Jackson obavijestila Isaacovog oca, sud je čuo da ih je Montlake zamolio da ne zovu hitnu pomoć.

"Rekao je da ne želi da Isaac bude odveden u bolnicu jer bi mu se stanje pogoršalo zbog nepoznatih lica u bolnici", rekla je Jackson.

Umjesto toga, sud je čuo da je Montlake rekao da će organizirati da njegovatelji dođu u školu taksijem i odvedu Isaaca u njegov klimatizirani dom gdje se može rashladiti i smiriti.

Jackson je ipak odlučila nazvati hitnu u 14:55, a bolničari Londonske hitne pomoći (LAS) stigli su u školu u 16:08.

Bolničarka Laura Barry rekla je da su Isaaca zatekli u vrlo lošem stanju - bio je blijed, plav oko usta, teško je disao i bio je jedva pri svijesti.

Barry razgovarala je s Isaacovim ocem telefonom i rekla da se ne čini iznenađen njegovim stanjem jer Isaac često postaje uzrujan i uznemiren. Odlučeno je da će, unatoč očevim željama, Isaac biti odveden u bolnicu u Newhamu.

Isaac je kasnije prebačen na odjel intenzivne njege za djecu bolnice St Mary, gdje je umro 10. rujna.

Školska medicinska sestra Jackson, i Isaacova njegovateljica u školi, Philomena Adu-Boahen, obje su upitane imaju li objašnjenje kako je Isaac došao u kontakt s kokainom - obje su rekle da nemaju pojma.

Istraga će se nastaviti, a Isaacov otac će u utorak dati iskaz.