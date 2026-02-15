Policija ušla u trag otmičaru majke poznate televizijske voditeljice: Pronađen DNK na rukavici

Istražitelji su pronašli rukavicu za koju vjeruju da odgovara onoj koju je nosio osumnjičenik snimljen nadzornom kamerom u noći nestanka Nancy Guthrie, 84-godišnje majke američke TV voditeljice Savannah Guthrie, nestale prije dva tjedna u Tucsonu, Arizona.

Kako je priopćio FBI, rukavica je pronađena u polju uz cestu, oko tri kilometra od doma nestale žene.

Kuća otete Nancy Guthrie Foto: Afp

Na rukavici su pronađeni DNK tragovi, a preliminarni rezultati već su zaprimljeni. Ipak, FBI čeka službenu potvrdu i kontrolu kvalitete prije nego što profil nepoznatog muškarca unese u nacionalnu bazu podataka.

Ranije ovog tjedna istražitelji su objavili snimku kućne kamere na kojoj se vidi maskirani muškarac s rukavicama i ruksakom. Prilazi vratima, pokušava prekriti kameru rukom, a zatim granjem zaklanja objektiv. FBI procjenjuje da je osumnjičenik visok između 175 i 177 centimetara i prosječne tjelesne građe. Posebno su istaknuli i ruksak koji je nosio – model Ozark Trail Hiker Pack, zapremine 25 litara.

Vlasti vjeruju da je Nancy Guthrie oteta u ranim jutarnjim satima 1. veljače. Posljednji put je viđena 31. siječnja, kada ju je član obitelji dovezao kući nakon druženja kod njezine kćeri Annie.

Njezinu odsutnost već sljedeći dan primijetili su članovi crkve, nakon čega je obitelj obaviještena.

U potrazi sudjeluju agenti FBI-ja i uredi šerifa okruga Pima. U akciju su uključeni helikopteri, potražni psi, stotine policajaca, a stigle su i tisuće dojava građana, javlja BBC.