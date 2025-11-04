"Nikada ovo nismo doživjeli, u šoku smo": SAD prijetio europskim pregovaračima gubitkom viza i posla

Europski pregovarači našli su se pod pritiskom svojih američkih kolega tijekom nedavnih pregovora o pravilima tzv. zelenog brodarstva, otkrili su dužnosnici Europske komisije.

Prema njihovim navodima, američki su predstavnici pribjegli neuobičajeno oštrim i osobnim prijetnjama tijekom sastanka Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu, pokušavajući blokirati dogovor o novom porezu na emisije ugljika.

Prema izvorima koji su zbog osjetljivosti tema zatražili anonimnost, više europskih delegata prijavilo je da su im SAD prijetile osobnim posljedicama ako se suprotstave američkoj politici.

"Naši pregovarači nikada nisu vidjeli ništa slično", rekao je jedan visoki europski dužnosnik, dodavši kako su neki predstavnici čak pozivani u američko veleposlanstvo u Londonu, gdje su suočeni s zastrašivanjem, prijetnjama i gubitkom viza za članove obitelji.

Drugi dužnosnik Europske komisije potvrdio je da su se diplomati vratili kući uznemireni i šokirani pritiscima kojima su bili izloženi.

U tome su, prema svjedočenjima, sudjelovali visoki američki dužnosnici uključujući ministra energetike Chrisa Wrighta i ministricu poljoprivrede Brooke Rollins, koji su, navodno, osobno kontaktirali više od 20 zemalja kako bi ih nagovorili da odgode uvođenje poreza na emisije iz brodskog prometa, piše POLITICO.

Američka strana javno je branila svoj stav, tvrdeći da bi porez na emisije nepravedno opteretio američke brodarske kompanije. Trumpova administracija, koja od povratka na vlast otvoreno zagovara fosilna goriva i odbacuje međunarodne klimatske sporazume, napore protiv globalnog zagrijavanja naziva prijevarom.

Iako su gotovo sve zemlje članice EU-a podržavale prijedlog poreza na ugljik, Grčka i Cipar, dvije velike pomorske sile, odlučile su odstupiti od zajedničkog stava. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis u razgovoru za Politico odbacio je tvrdnje da je Atena popustila pod američkim pritiskom.

"Donijeli smo odluku puno prije nego što su se SAD uključile u ovo. Nisam o tome razgovarao s predsjednikom Trumpom", rekao je.

U konačnici je, nakon tijesnog glasovanja, odluka o porezu na emisije odgođena za godinu dana, što mnogi analitičari vide kao veliku pobjedu Washingtona.

Promatrači i sudionici sastanka tvrde da je američki pritisak stvorio atmosferu straha među delegatima, osobito među predstavnicima manjih otočnih država.

"Bio je to nemilosrdan pritisak – događale su se gluposti", izjavio je ministar klime Vanuatua Ralph Regenvanu.

Christiaan De Beukelaer, profesor klimatske politike i pomorskog prometa sa Sveučilišta u Melbourneu, koji je nazočio sastancima, rekao je da je beskompromisan pristup SAD-a izazvao kaos i doveo do odgode.

Glasnogovornik američkog State Departmenta odbio je komentirati događaje, nazvavši to privatnim diplomatskim razgovorima.

Međutim, američki državni tajnik Marco Rubio kasnije je u Wall Street Journalu branio politiku administracije, tvrdeći da je svaki oblik globalnog poreza na ugljik štetan za američke radnike i industriju.