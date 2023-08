Dijelovi tijela kripto milijunaša raskomadani i bačeni u WC: Pronašli ga vodoinstalateri

Dijelove tijela Christiana Peeva (41), koji je imao i američko i bugarsko državljanstvo, pronašli su vodoinstalateri u kanalizaciji kada su pozvani da očiste začepljeni odvod u subotu u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.

Istražitelji vjeruju da je navodni ubojica, identificiran kao Vesco Valchinov, isjekao tijelo. Neki od dijelova koji se nisu mogli isprati, uključujući žrtvinu glavu i neke njegove kosti, zakopani su.

Peev je diplomirao na sveučilištu u SAD-u i izgradio bogatstvo na kripto ulaganjima. Bio je redovito na zabavama u visokom društvu prije nego što je ubijen. Vjeruje se da je tu upoznao svog navodnog ubojicu, koji je radio kao barmen.

Istražitelji su pronašli mjesto zločina nakon što su provjerili dva telefona Peeva, čiji je brat prijavio nestanak 10. kolovoza. Na dan kada je nestao bio je u kontaktu s Valchinovom.

