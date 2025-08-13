Kuće strave u Brčkom: Podignute prve optužnice

Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnice koje terete osumnjičene za kazneno djelo zanemarivanja djeteta u pet slučajeva. Također, preostale dvije optužnice nalaze se u završnoj fazi potvrđivanja te se službena potvrda očekuje ubrzo, potvrđeno je za Klix.
Nakon privođenja i ispitivanja više osoba, za dvoje je određena mjera pritvora, koja je potom produljena za dodatna dva mjeseca. Ostali, među kojima su i osobe povezane sa skrbništvom nad pronađenom djecom, pušteni su na slobodu nakon ispitivanja.
Do sada je DNK analizom utvrđen identitet 25 djece, koja potječu od 14 roditelja. Također, za 18 mališana ranije je bilo poznato mjesto rođenja.
U Italiji odnosno Rimu, rođeno je šestero djece. U Hrvatskoj također šestero – petero u Zagrebu, jedno u Rijeci. U Španjolskoj, u Barceloni, rođeno je dvoje, u Francuskoj, u Nici, također dvoje. Dvoje djece rođeno je i u Bosni i Hercegovini.