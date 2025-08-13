Kuće strave u Brčkom: Podignute prve optužnice

Tužiteljstvo Brčko Distrikta podiglo je sedam optužnica vezanih sa slučajem pronalaska 31 djeteta u "kući strave" u Brčkom. Šestero od pronađene djece rođeno je u Hrvatskoj.

Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnice koje terete osumnjičene za kazneno djelo zanemarivanja djeteta u pet slučajeva. Također, preostale dvije optužnice nalaze se u završnoj fazi potvrđivanja te se službena potvrda očekuje ubrzo, potvrđeno je za Klix.

Nakon privođenja i ispitivanja više osoba, za dvoje je određena mjera pritvora, koja je potom produljena za dodatna dva mjeseca. Ostali, među kojima su i osobe povezane sa skrbništvom nad pronađenom djecom, pušteni su na slobodu nakon ispitivanja.

Djeca su u kući u Brčkom pronađena 25. veljače, kad je djevojčica od 12 godina na ulici zaustavila prolaznicu. Nakon toga uhićeno je osam osoba, a dvije su zadržane u pritvoru – vlasnica kuće i njezin sin. Sumnjalo se na trgovinu ljudima.

Do sada je DNK analizom utvrđen identitet 25 djece, koja potječu od 14 roditelja. Također, za 18 mališana ranije je bilo poznato mjesto rođenja.

U Italiji odnosno Rimu, rođeno je šestero djece. U Hrvatskoj također šestero – petero u Zagrebu, jedno u Rijeci. U Španjolskoj, u Barceloni, rođeno je dvoje, u Francuskoj, u Nici, također dvoje. Dvoje djece rođeno je i u Bosni i Hercegovini.