Objavljeni rezultati natječaja za smještaj u studentske domove, društvenim mrežama već se širi pošast: "To je nažalost sveprisutna pojava"

Treću akademsku godinu Dora će studentske dane provoditi u domskoj sobi.

"Znala sam da ću bodova skupiti tako da iznenađena nisam, ali sretna svakako jesam jer navikla sam na tu lokaciju niti jedan drugi dom nisam ni priželjkivala", rekla je Dora.

Nisu svi bili te sreće kao ona.

Pročitajte i ovo Spašeni su Prava drama blizu otoka Tijata: "Bili su u šoku. Voda je već bila do pola motora"

"Ja sam računao da neću ove godine dobiti tako sam uvijek negdje blizu granice, a sad se iz godine u godinu granice dižu", poručio je Nikola.

"Nisam dobila dom", izjavila je Lucija, a na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV, Sare Tomašković je li iznenađena odgovorila je: "Pa malo jesam jer mi je falilo samo malo bodova tako da."

Nekoliko studentskih centara objavilo je privremene rezultate natječaja za smještaj u studentske domove. Navala kao i svake godine.

"Primili smo 10.170 prijava, od toga je će njih 6688 ostvariti pravo na smještaj znači vidimo da nedostaje više od 3000 mjesta", istaknuo je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra Zagreb za studentski smještaj.

"Prijavilo se 2049 studenata, a na privremenim rang listama je dom dobilo 1606 studenata, 60 mjesta ostavljeno je studentima koji nisu zadovoljni rezultatima", objasnio je Tihomir Milinović, rukovoditelj Studentskog smještaja u SC Osijek.

Pa tako - za sve zabrinute - još nije kasno. Studentski centri primaju žalbe. Postoji i opcija subvencioniranog podstanarstva, ali i smještaj u učeničkim domovima.

Iako kraj još nije sviran, društvenim mrežama kao poplava širi se ilegalna prodaja soba u domovima.

"Ljudi se već sad kreću snalaziti kako znaju i umiju jer nisu dobili ono što su htjeli. Preprodaja soba u studentskim domovima", napomenula je Dora.

Cijene? I do 1000 eura. Problema svjesni i studenti, ali i uprava.

"To je jedna pojava koja je nažalost sveprisutna. Mi apeliramo svake godine na studente pogotovo u ovo doba useljenje u studentske domove da to ne čine osim što je to duboko nemoralan čin to je i subvencijska prijevara što je kažnjivo kaznenim zakonom", upozorio je Levak.

Pročitajte i ovo Gost Dnevnika Nove TV Analitičar o porastu cijena goriva i posljedicama: "Druga stvar koju ćemo morati mi svi prihvatiti..."

Kao opcija ostaje i privatni smještaj, odnosno stanovi. Struka kaže velika je ponuda, ali i potražnja.

"Ako promatramo 2019. do danas možemo reći da imamo jedno kontinuirano povećanje cijena sad su narasle do 20-30% ovisno o kvaliteti stana", rekla je Martina Mataić Škugor, agentica za nekretnine.

Koja god opcija bila - moraju imati na umu - da se jesen bliži.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.