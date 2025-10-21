Najopasniji front ukrajinskog rata: Od siječnja u delti rijeke Dnjepar više od 5000 vojnika pronašlo vodeni grob

Slika koju ukrajinski operateri dronova vide gotovo svaki dan. U očajničkoj potrazi za slobodom, skupina ruskih vojnika nagurala se u mali čamac i otisnula se s močvarnog otočića u delti Dnjepra .

Ogrnuti improviziranom kamuflažom od trske i blata, leže nisko u vodi, nadajući se da će uski kanali prikriti njihov bijeg natrag prema teritoriju koji je okupirala Rusija. Ali visoko gore, oni isti ukrajinski operateri dronova prate svaki njihov potez. Ubrzo, zujanje drona samoubojice probija se kroz maglu. Obrušava se na brod. A zatim eksplodira.



Ovaj prolazni, brutalni susret obuhvaća stvarnost života - i smrti - na rijeci Dnjepar, gdje su stotine ruskih vojnika navodno nasukane i izgladnjele na arhipelagu otoka južno od Hersona.

Ukrajinski vojnici na Dnjepru - 4 Foto: Afp

"To područje je zona smrti za Rusiju", rekao je za The Telegraph pukovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. mornaričkog korpusa Ukrajine. "Nemaju se gdje sakriti."

Otoci leže u prostranoj delti Dnjepra, labirintu močvara prekrivenih trskom i uskih vodenih putova koji tvore prirodnu tampon-zonu južno od Hersona. Otkad su ukrajinske snage oslobodile taj južni grad u studenom 2022., rijeka je postala de facto linija fronta. Desnu obalu drži Ukrajina, a nisku, poplavama sklonu lijevu obalu okupiraju ruske trupe.



Stalni letovi dronova, topnički sukobi i noćni napadi pretvorili su područje u jedno od najopasnijih bojišta rata, gdje se napredak mjeri u metrima, a preživljavanje često ovisi o prikrivanju i vremenskim uvjetima.

Ukrajinske obavještajne službe tvrde da je 5100 Rusa umrlo u delti od siječnja ove godine, a postoje izvješća o vojnicima koji su umrli od gladi zbog nedostatka zaliha.

Ukrajinski vojnici na Dnjepru - 3 Foto: Afp

"Ruski vojnici koje su naši borci nedavno zarobili na otocima govorili su o nemogućnosti dostave hrane i pitke vode te da moraju piti vodu iz rijeke“, rekao je pukovnik Zavtonov.

Snimke iz delte Dnjepra zabilježile su jeziv prizor malih čamaca i improviziranih brodova koji se bore za izvlačenje iz gustih močvarnih područja, dok se vojnici skrivaju u vegetaciji i bore za bijeg. U mnogim slučajevima ih eliminiraju ukrajinski dronovi koji ih stalno prate.

Compilation of drone strikes on the Russian boats with infantry trying to cross Dnipro river, Kherson region. pic.twitter.com/5M09v4AnXu — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 13, 2025



"Neprijateljske napade provode male skupine koje se pokušavaju kamuflirati – taktika koja se nije vidjela na početku rata“, objasnila je Oksana Kuzan, voditeljica analitičkog odjela u Ukrajinskom centru za sigurnost i suradnju.

"Ruske vojne jedinice koje su ostale na otocima u delti Dnjepra suočavaju se s ozbiljnim problemima s hranom, streljivom i rotacijama.“

Na taktičkoj razini, otoci nude malim timovima priliku za prikupljanje obavještajnih podataka ili uspostavljanje radio mreža koje povećavaju operativni domet bespilotnih letjelica. Kompaktne, dobro skrivene jedinice mogu koristiti otoke za izviđačke misije ili prednje promatračke položaje. Kontrola vode daje vojnicima utjecaj na riječne prijelaze, kretanje malih brodova i potencijalne neprijateljske rute opskrbe.

Ukrajinski vojnici na Dnjepru - 2 Foto: Afp

Ali otoci su niski i okruženi otvorenom vodom, što trupe čini vidljivima i lakima za ciljanje iz zraka ili preko rijeke.

"To je veliko vodeno područje; nema se gdje sakriti na samim otocima, a teren je uglavnom močvaran i jedinice koje prolaze kroz njih bit će previše ranjive", rekao je pukovnik Zavtonov.



Rusi su polagali nade u olujno vrijeme - kišu, gustu maglu i jake vjetrove koji zasljepljuju dronove s obje strane - kako bi probili ukrajinske linije.

"Neprijatelj pokušava djelovati u malim skupinama pješaka, računajući na efekt iznenađenja. To olakšavaju kiša, magla i jak vjetar, što komplicira rad dronova s ​​obje strane", objasnio je pukovnik Zavtonov. "Ali mi ih stalno pratimo.“

S približavanjem zime, ukrajinski dužnosnici upozoravaju da bi fronta mogla postati još smrtonosnija.

Ukrajinski vojnici na Dnjepru - 1 Foto: Afp

Zapovjednik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk rekao je da Rusi neprestano pokušavaju preuzeti kontrolu nad otocima, "bez obzira na gubitke svojih vojnika".

"Otoci, kao i svaki drugi teritorij Ukrajine, važni su. Ako dopustite Rusima da zauzmu neki teritorij, oni će sigurno krenuti dalje“, rekao je. "Ali oni Rusi koji se učvrste na otocima ne preživljavaju dugo.“