Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
u sklopu razmjene

VIDEO Nakon tri godine oslobođen bivši gradonačelnik: Pogledajte što je prvo rekao

Piše P. A./Hina, 24. kolovoza 2025. @ 22:23 komentari
Bivši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko
Bivši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko Foto: X / Screenshot
U sklopu razmjene između Ukrajine i Rusije, oslobođeno je 300 zarobljenika. Među njima je i bivši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    PREVEZEN U BOLNICU

    Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
  2. Ilustracija
    Otkriće WSJ-a

    Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
  3. Policija, ilustracija
    Tragedija u Šibeniku

    Poginuo mladi motociklist! Udario u parkirano vozilo, a potom i u betonski zid

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika, među zarobljenicima i bivši gradonačelnik Hersona
u sklopu razmjene
VIDEO Nakon tri godine oslobođen bivši gradonačelnik: Pogledajte što je prvo rekao
Dubrovnik bi mogao zabraniti da se sjedi na poznatim skalinama
Struka se protivi
Drakonska pravila! Zabranjuje se sjedenje na stepenicama koje su proslavile Ibricu Jusića
VREMENSKA PROGNOZA – pogledajte kakvo će vrijeme biti idući tjedan
vremenska prognoza
Pred nama su sunčani dani: Živa u termometru ponovno će prelaziti 30 stupnjeva
U Trogiru nestao muškarac
u Dalmaciji
Pronađen je Dražen za kojim je tragala policija
HGSS Stanica Zlatar Bistrica spasila je unesrećenu osobu s Medvednice
sedam spašavatelja
FOTO Drama na Medvednici: Osoba izgubila svijest nakon uboda insekta, spašavali je HGSS i hitna
Tučnjava u Koprivnici: Od šestero sudionika dvojica teško ozlijeđena
šestero sudjelovalo
Makljaža na sjeveru Hrvatske, dvije osobe teško ozlijeđene: "Bacao je stolicu prema zaštitaru"
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Policija istražuje fizički napad u jednom kampu na Pagu
policija sve istražuje
Drama u kampu na obali, verbalni sukob prerastao u nasilje: Ima ozlijeđenih
Susret ribara i Plavog morskog psa u Jadranu
Bliski susret u Jadranu
VIDEO Lokalni ribar u bliskom kontaktu s morskim psom! Nasrnuo na njegov ulov: "Bilo je kao u Raljama"
Tragedija u Šibeniku: Poginuo motociklist
Tragedija u Šibeniku
Poginuo mladi motociklist! Udario u parkirano vozilo, a potom i u betonski zid
Muškarac na omdaralištu u Njemačkoj zaboravio suprugu
Bračni nesporazum
Na odmorištu zaboravio suprugu: Pozvao policiju, pa "dobio svoju lekciju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Pentagon potiho blokira ukrajinske napade projektilima dugog dometa - WSJ
Otkriće WSJ-a
Amerikanci su u tišini zadali težak udarac Ukrajincima
Tragedija u Šibeniku: Poginuo motociklist
Tragedija u Šibeniku
Poginuo mladi motociklist! Udario u parkirano vozilo, a potom i u betonski zid
show
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Pretučena Ana Nikolić objavila video
"Sva sam u modricama..."
Ana Nikolić pretučena, objavila jeziv video: Što se događa?
zdravlje
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Ups!
Meni domaćeg restorana nasmijao društvene mreže! Za sve je zaslužan urnebesan naziv jela
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
NESVAKIDAŠNJA SCENA
Snimka iz gradskog autobusa podijelila mišljenja: Tko je u pravu – vozač ili putnici?
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
Bilo je i vrijeme
Velika promjena iz OpenAI-ja: Ovaj odgovor ChatGPT 5 umjetniku postao viralan
Zapanjujuće otkriće: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama
Stručnjaci zbunjeni
Zapanjujuće otkriće: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama
sport
Hajduk nastavio pobjednički niz u Osijeku: Livaja prekinuo golgeterski post
Bijeli stopostotni
Hajduk nastavio pobjednički niz u Osijeku: Livaja prekinuo golgeterski post
Perišić gura svog čovjeka u reprezentaciju: "Izborniče, mali je spreman"
na društvenim mrežama
Perišić gura svog čovjeka u reprezentaciju: "Izborniče, mali je spreman"
VIDEO Raja Jackson prebio kečera Stuarta Smitha
Strašno
VIDEO Sin legendarnog MMA borca prebio kečera: "Ovo je pokušaj ubojstva!"
tv
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Leyla: Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
LEYLA
Neke borbe nikada ne prestaju - saznajte što donose nove epizode serije ''Leyla''
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Oženi me njoki recept
Udaj se za mene!
Kremasti njoki koji se pripremaju u jednoj tavi, jako su fini, a bit će gotovi za 15-ak minuta
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
Ulična moda brineta iz Zagreba s Jacquemus torbom za plažu 2025.
Kombinacija za 5
Atraktivna brineta iz centra Zagreba nosi lažnu suknju i vrtoglave štikle, ali najviše pažnje privukla je ipak njezina torba
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
sve
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene je osvojio pratitelje!
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene