VIDEO Nakon tri godine oslobođen bivši gradonačelnik: Pogledajte što je prvo rekao

Rusija i Ukrajina razmijenile su u nedjelju 146 ratnih zarobljenika s obje strane nakon posredovanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, priopćilo je rusko ministarstvo obrane i ukrajinski predsjednik.

Rusko ministarstvo priopćilo je da se svi oslobođeni Rusi nalaze u Bjelorusiji i primaju psihološku i medicinsku pomoć.

Ukrajina je u Moskvu također vratila osam ruskih državljana, stanovnika Kurske regije, priopćilo je ministarstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na aplikaciji Telegram objavio je da se razmjena dogodila, ali nije dao nikakve podatke.

Predsjednik je objavio slike nasmijanih povratnika, rekavši da je većina njih bila u zatočeništvu od 2022. godine, kada je Rusija napala Ukrajinu. Rekao je da je među njima i novinar zarobljen mjesec dana nakon invazije kao i bivši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko.

Kako je potvrdio Ureda ukrajinskog predsjednika, Mikolajenko je oslobođen u razmjeni po formuli "146 za 146". Vijest je potvrdila i njegova obitelj.

🇺🇦Звільнений з полону ексмер Херсона Володимир Миколаєнко привітав Херсон з Днем Незалежності.



Звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка сьогодні, 24 серпня 2025 року, в ході обміну 146 на 146. pic.twitter.com/P1BXSf3Z4j — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) August 24, 2025

Njegova nećakinja, Hana Koršun-Samčuk, za lokalnu televiziju Suspilne Herson izjavila je kako se Mikolajenko telefonski čuo sa suprugom, a prve riječi bile su mu "Slava Ukrajini".

"Bila je to samo vrlo kratka poruka da je pušten na ukrajinskom teritoriju, to je sve. Moja sestra i ja primile smo poziv od njegove supruge, i sva rodbina je obaviještena", rekla je Koršun-Samčuk, dodavši kako još čeka priliku da osobno razgovara sa stricem.

Mikolajenko je bio gradonačelnik Hersona od 2014. do 2020. godine, na početku ruske okupacije pridružio se snagama Teritorijalne obrane.

Ruske snage otele su ga 18. travnja 2022. godine. Najprije je bio zatočen u Hersonu, a tijekom tog perioda se pojavljivao u propagandnim snimkama.

Nakon toga njegova sudbina nije bila poznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu.

U svibnju ove godine objavljena je informacija da je Mikolajenko navodno još 2022. godine odbio biti dio razmjene kako bi umjesto njega na slobodu došao bolesni ratni zarobljenik.

Zelenski je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na ulozi u razmjeni.

"Razmjene se nastavljaju. Možda je to moguće zahvaljujući našim vojnicima, koji povećavaju fond za razmjenu za Ukrajinu", napisao je predsjednik, misleći na zarobljavanje ruskih vojnika.