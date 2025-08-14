Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Blagdan Velike Gospe

HAK poslao upozorenje za hodočasnike, negdje se očekuje i kiša: Usporite, ponesite hranu i vodu

Piše Sofija Preljvukić/DNEVNIK.hr, 14. kolovoza 2025. @ 19:23 komentari
Promet
Promet Foto: Dnevnik Nove TV
Upozorenja za hodočasnike poslali su HAK i policija. Unatoč mjestimičnoj kiši, u svetišta se sprema tisuće ljudi.
Najčitanije
  1. Pacijentica, ilustracija
    čikungunja virus

    Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
  2. Nesreća balona na vrući zrak (AI)
    policija sve istražuje

    Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
  3. Ilustracija
    ŠIRI SE DIM

    VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
HAK poslao upozorenje za hodočasnike u marijanska svetišta
Blagdan Velike Gospe
HAK poslao upozorenje za hodočasnike, negdje se očekuje i kiša: Usporite, ponesite hranu i vodu
Dva potresa u razmaku od minute pogodila Grčku
VIŠE OD 4 PREMA RICHTERU
Dva potresa u razmaku od minute pogodila turističku destinaciju: "Tresli su se prozori"
Incident u Varaždinu: Maloljetnici brutalno pretukli mladića, morao na hitnu operaciju
Vraćao se s posla
Brutalno pretukli mladića, morao na hitnu operaciju: "Iživljavali su se, pljuvali"
Policija udarala ženu na prosvjedu u Beogradu, oglasio se i MUP.
Prosvjedi eskalirali
VIDEO Fotografija na kojoj policajac tuče ženu u Beogradu obišla svijet: Oglasio se MUP
Srpski studenti objavili nove lokacije prosvjeda: Jedna fotografija obilježila je jučerašnji sukob
SUKOBI NA ULICAMA
Jedna fotografija obilježila je prosvjed u Novom Sadu, objavljen novi plan: "Večeras pucate po šavovima"
Društvenim mrežama širi se lažna humanitarna akcija
NE NASJEDAJTE
Širi se lažna humanitarna akcija za četverogodišnjeg Andreja
Nizozemska: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak
policija sve istražuje
Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
Prvi slučajevi čikungunja virusa u UK
čikungunja virus
Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
Požar hotela u Srbiji
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
U talijanskoj bolnici u kratko vrijeme umrle dvije bebe
KAKVA TUGA
Užas u susjedstvu: Dvije bebe umrle u bolnici u kratkom razmaku, hitno premještaju ostalu djecu
Dječak (9) umro u hotelu tijekom ljetovanja u Turskoj
NE MOGU SE VRATITI U ITALIJU
Devetomjesečna beba umrla u hotelu tijekom ljetovanja, obitelj zapela u Turskoj: "Samo želim moći oplakati svog sina"
Priprema se novi rat Izraela i Irana
RAVNOTEŽA SNAGA
Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Prvi slučajevi čikungunja virusa u UK
čikungunja virus
Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
Nizozemska: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak
policija sve istražuje
Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
Požar hotela u Srbiji
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
show
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
zdravlje
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Samo za hrabre
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
sport
Nastavlja se čistka na Maksimiru: Dario Špikić napušta Dinamo za Rio Ave
Let već zakazan
Dogovoren novi odlazak s Maksimira: "Najbolje hrvatsko desno krilo" napušta Dinamo
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
NIKAD VIĐENO
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
Poznati albanski boksač pretukao Arkanova sina: "Krenuo na njega kao buldožer"
Incident u Zürichu
Albanski boksač pretukao Arkanova sina zbog majice? "Krenuo je na njega kao buldožer"
tv
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
LEYLA
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
Daleki grad: Emocije su ga toliko nadvladale da je izgubio svijest
DALEKI GRAD
Emocije su ga toliko nadvladale da je izgubio svijest
putovanja
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
novac
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
sve
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene