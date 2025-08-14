HAK poslao upozorenje za hodočasnike, negdje se očekuje i kiša: Usporite, ponesite hranu i vodu

Svim vjernicima koji su se uputili prema svetištima pred blagdan Velike Gospe, savjete je poslao i HAK. Na prometnicama u smjeru Sinja, Trsata, Marije Bistrice i Aljmaša, uz brojne pješake, već od večeras, ali i cijelog sutrašnjeg dana, očekuje se povećan broj vozila. A kako bi svi sigurno stigli na svoja odredišta, na putu treba misliti i na druge sudionike u prometu.

"Za vozače svakako savjetujemo neka imaju na umu da će i kroz noć biti veliki broj hodočasnika pješaka pa je svakako potrebno i usporiti vožnju na prilazima marijanskim svetištima i dodatno pripaziti na njih osobito na dionicama gdje nema prostora za pješake, odnosno gdje nema pješačkih prijelaza", priopćila je Ema Buhin Šaler iz HAK-a.

Ema Buhin Šaler Foto: Dnevnik Nove TV

"Kada putujete po visokim temperaturama treba imati na umu da je potrebno ponijeti više tekućine, osobito vode i svakako ponijeti hrane, jer kod velike gustoće prometa putovanja se mogu znatno odužiti, pa je dobro pripremiti se za put“, dodala je.

Ipak, večeras će hodočasnici morati malo pričekati jer je krenulo nevrijeme netom prije termina kad obično kreću starom cestom iznad Solina i Klisa prema Sinju. U Sinju je danas počela kiša, koja ih u posljednje vrijeme prati - bila je i za Alku, ali to neće omesti vjernike.

Ivan Bežovan Foto: Dnevnik Nove TV

"Meni blagdan Velik Gospe znači najviše. Dok sam bio mlađi, hodočastio sam nekoliko puta u Sinj i Međugorje. Ona mi znači puno, daje mi utjehu i nadu. Rođena mi je sestra bila časna sestra, molim se za nju. Uvijek sam u molitvi nalazio utjehu. Kad se pomolim, lakše mi je, kao da sam se rodio. Nadam se da će moja djeca i unučad to isto prihvatiti", ispričao je za Dnevnik Nove TV Ivan Bežovan.

Iako će promet biti zatvoren i policija će biti na terenu, svi hodočasnici koji će se večeras uputiti prema Sinju moraju jako dobro paziti.