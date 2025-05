Otkriveni uzemirujući detalji o Bidenu: Htjeli su ga staviti u kolica, a pogledajte koga nije ni prepoznao

Drugu polovicu mandata bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena obilježilo je nekoliko neugodnih incidenata, a nagađalo se i da više nije sposoban kandidirati se za predsjednika Sjedinjenih Država zbog godina i lošeg zdravlja. Savjetnici predsjednika, odnosno uži krug kabineta, bili su svjesni da je Bidenovo stanje zabrinjavajuće, a navodno su čak privatno raspravljali o tome hoće li se Biden tijekom svog drugog mandata kretati samo u invalidskim kolicima.

"Bidenovi suradnici smatrali su politički neodrživim da predsjednik koristi invalidska kolica tijekom kampanje za reizbor, ali vjerovali su da bi to možda bilo nužno ako osvoji drugi mandat", stoji u knjizi.

Joe Biden Foto: Afp

Sve ovo otkriva knjiga, koja će biti objavljena sljedeći tjedan, a koju su napisali novinari Jake Tapper iz CNN-a i Alex Thompson iz Axiosa. U njoj otkivaju kako su Biden, njegovi bliski suradnici i obitelj inzistirali na njegovoj ponovnoj kandidaturi unatoč jasnim znakovima da mu fizičko i mentalno zdravlje slabi.

Neki članovi kabineta bivšeg predsjednika Joea Bidena, prema knjizi, nisu vjerovali da se na njega može osloniti da će nastupiti u 2 sata ujutro tijekom izvanredne situacije u posljednjoj godini njegovog predsjedništva.

Nekoliko tajnika reklo je autorima da se Bidenov unutarnji krug toliko suzio 2023. i 2024. da čak ni članovi njegova kabineta nisu bili uključeni. Jedan tajnik je objasnio kako je, umjesto da informira Bidena, informirao druge visoke pomoćnike Bijele kuće, koji su zatim informirali predsjednika. On je to smatrao čudnim i pitao se je li to način filtriranja određenih informacija i usmjeravanja Bidenovog donošenja odluka.

"Da, predsjednik 'donosi odluke', ali ako ih unutarnji krug oblikuje na takav način, je li to doista odluka? Vode li ga prema nečemu?", pitao se tajnik kabineta.

Nova knjiga Izvorni grijeh: Pad predsjednika Bidena, njegovo zataškavanje i njegov katastrofalan izbor da se ponovno kandidira izlazi 20. svibnja, a temelji se na više od 200 intervjua, uglavnom s demokratskim insajderima.

Čak i prije Bidenove katastrofalne debate u lipnju 2024. koja je dovela do njegove odluke da se tri tjedna kasnije povuče iz utrke, Tapper i Thompson pišu da je Biden iznova i iznova pokazivao znakove propadanja koji su ili ignorirani ili objašnjeni.

Autori navode da su Bidenovi pomoćnici privatno raspravljali hoće li ga morati staviti u invalidska kolica za drugi mandat te da Biden nije prepoznao filmsku zvijezdu Georgea Clooneyja na prikupljanju sredstava u lipnju 2024.

U izjavi za CNN, Bidenov glasnogovornik kritizirao je knjigu rekavši: "Nastavljamo čekati bilo što što pokazuje gdje je Joe Biden morao donijeti predsjedničku odluku ili gdje je bila ugrožena nacionalna sigurnost ili gdje nije mogao obavljati svoj posao. Zapravo, dokazi ukazuju na suprotno - bio je vrlo učinkovit predsjednik."

Novinari su za knjigu razgovarali s više tajnika Bidenovog kabineta, koji su objasnili kako su Bidenovi dugogodišnji pomoćnici štitili predsjednika od njih 2023. i 2024. godine dok mu se zdravlje pogoršavalo.

"Ne mislim da ima demenciju. Ali stvar je u tome što je on starac. Predsjednik vam može posvetiti četiri do šest dobrih sati dnevno. Kad bi se umorio, nemaran nije prava riječ, ali bio je na oprezu", komentirao je drugi tajnik.

"Mjesecima nismo imali pristup njemu. Bijela kuća je očito imala namjernu strategiju da se sastane sa što manje ljudi", rekao je autorima treći tajnik kabineta.

"Na jednom rijetkom sastanku u to vrijeme treći tajnik je bio šokiran načinom na koji se predsjednik ponašao. Djelovao je 'dezorijentirano' i 'izvan sebe', s otvorenim ustima", istaknuli su autori knjige.

Joe Biden Foto: Afp