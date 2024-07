Novi gaf američkog predsjednika Joe Bidena na NATO samitu posvećenom Ukrajini.

U govoru u kojem je trebao najaviti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Biden je najavio - Putina!

Ubrzo se ispravio, rekavši kako je do zabune došlo jer je toliko fokusiran da pobjedi Putina.

Ovo nije njegova prva zabuna ili zaborav na NATO samitu. Ranije se dva puta rukovao s istim kolegom, dok jednog nije uspio ni prepoznati iako se dobro znaju.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV u Washingtonu NATO samit u sjeni jednog pitanja - kakvo je zdravstveno stanje Joe Bidena?

Pročitajte i ovo "bitno je držati dijalog" Milanović na kraju NATO samita poručio: "Zna se tko treba razgovarati s Rusijom"

Sposobnost 81-godišnjeg američkog predsjednika da u još jednom mandatu vodi jednu od najvećih svjetskih sila, bila je jedna od glavnih tema na NATO samitu u Washingtonu, koja je prema javnosti zasjenila gotovo sve druge teme ovog važnog sastanka čelnika zemalja članica saveza.

Joe Biden just called Zelensky “President Putin” when introducing him at an event.



He corrected himself after the fact.



Again…this man has the nuclear codes. pic.twitter.com/WiyMdPXkiJ