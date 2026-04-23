Trump je pomogao stvoriti "čudovište" koje se sada okreće protiv njega: "Bolesno je i je*eno mračno"

Možda nijedan moderni političar nije učinio više na popularizaciji teorija zavjere od američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon što je praktički započeo svoju karijeru u republikanskoj politici širenjem lažnih tvrdnji o podrijetlu tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, Trump je tijekom proteklog desetljeća iznosio razne neutemeljene teorije — o ukradenim izborima 2020., o haićanskim migrantima koji navodno jedu kućne ljubimce i slično. Istovremeno je okupljao saveznike koji su mu pomagali u širenju tih ideja, često uvjeravajući velik dio svojih pristaša, piše CNN.

No "čudovište" koje je pomogao stvoriti sada bi se moglo okrenuti protiv njega.

Iako se relativno malen broj istaknutih Trumpovih saveznika okrenuo protiv njega zbog rata s Iranom i drugih pitanja, oni koji jesu često dolaze iz krugova sklonih teorijama zavjere. Među njima su osobe poput Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson i razni drugi influenceri.

U posljednje vrijeme sve češće svojoj publici plasiraju antitrumpovske teorije zavjere.

Donald Trump

Jedna od novijih teorija sugerira da je pokušaj atentata na Trumpa 2024. u Butleru u Pennsylvaniji bio sumnjiv — pa čak i insceniran. Druge teorije tvrde da je predsjednik pod utjecajem Izraela ili na neki način kompromitiran, da je njegova odanost republikancima upitna, pa čak i da bi mogao biti antikrist.

Za takve tvrdnje, naravno, ne postoje stvarni dokazi. No zabrinjavajuće za Trumpa jest to što neke od tih ideja ipak dobivaju određeni odjek na društvenim mrežama.

Teorije vezane uz Butler trenutačno su najraširenije – iako se često iznose retorikom "samo postavljam pitanja" (taktiku koju je i sam Trump ranije koristio).

Joe Kent, koji je nedavno dao ostavku na visoku dužnost u Trumpovoj administraciji zaduženoj za borbu protiv terorizma, izjavio je u razgovoru s Carlsonom da su istrage o Butleru sumnjivo su kočene.

Greene je u objavi na društvenim mrežama naglasila da ne tvrdi da je Butler bio prevara, ali je dodala: "Postoji mnogo pitanja koja zaslužuju javne odgovore."

Podcaster Joe Rogan povremeno je također aludirao na ta pitanja, dok je Tim Dillon otišao korak dalje izjavivši: "Mislim da je možda bilo inscenirano."

Carlson i Candace Owens povezali su te sumnje s čestim elementom u teorijama zavjere – Izraelom. Carlson je sugerirao da nedostatak detaljnije istrage može ukazivati na izraelski utjecaj na američku vladu.

Navodni napadač Thomas Matthew Crooks ostavio je vrlo malo tragova. No dužnosnici FBI-a, i pod Trumpom i pod Joeom Bidenom, zaključili su da je djelovao sam.

Druge teorije također uključuju Izrael, posebice tvrdnje da je Trump kompromitiran ili podređen toj državi.

Carlson je ranije ovog mjeseca u intervjuu za Newsmax suptilno usporedio Trumpa s robom rekavši: "Žao mi ga je, kao i svih robova. On nije slobodan."

U novoj emisiji bivši Trumpov simpatizer i podcaster Theo Von sugerirao je da bi jedno objašnjenje rata s Iranom moglo biti da je Trump pod utjecajem Izraela.

"Ne razumijem", rekao je. "Dakle, time se naš predsjednik bavi i to je je*eno zbunjujuće. I bolesno je, i čini se kao da je jednostavno kompromitiran od Izraela, od te mračne vlasti tamo. Je*eno je mračno. Mračno je."

Pripadnik bijelog nacionalizma Nick Fuentes iznio je složenu teoriju prema kojoj je J. D. Vance postavljen za potpredsjednika kao alat moćnih tehnoloških krugova.

Trumpovo gostovanje u emisiji Alex Jones još 2015. bilo je jasan signal njegove spremnosti na suradnju s teoretičarima zavjere. Danas, međutim, Jones koristi slične teorije protiv njega, optužuje ga da pokušava pomoći demokratima da preuzmu njegovu platformu InfoWars.

Jedna od možda manje eksponiranih, ali sve prisutnijih teorija jest da bi Trump mogao biti antikrist – figura koja prema kršćanskoj teologiji dolazi prije drugog dolaska Isusa kako bi zavela ljude i predstavljala lažnog spasitelja.

Hoće li se te teorije dodatno proširiti, ostaje vidjeti. No nije teško zamisliti da neke od njih dobiju širu podršku, osobito jer uključuju poznate motive (Izrael) i okolnosti koje često potiču takve narative (pokušaj atentata).

Osobe koje sada udaraju na Trumpa već su se ranije pokazale uspješnima u širenju sličnih teorija. Dodatno, te ideje dopiru i do publike popularnih podcastera, koji su ranije bili važni Trumpovi saveznici upravo zato što dopiru do manje politički angažiranih i potencijalno podložnijih slušatelja.

Vodstvo Republikanske stranke posljednjih je mjeseci uglavnom ostajalo po strani dok su rasli antiizraelski i antisemitski stavovi unutar njihovih redova, osobito među mlađim članovima. Također su uglavnom ignorirali širenje teorija zavjere o atentatu na Charlieja Kirka, koje je najglasnije promovirala Owens.

Možda bi danas željeli da su reagirali odlučnije – jer se isti obrasci sada okreću protiv Trumpa, uz pomoć nedavno otuđenih saveznika.