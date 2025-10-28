Rastu napetosti u Crnoj Gori! Demolirani lokali, ima uhićenih: "Protuzakonito je uzimati pravdu u svoje ruke"

Dva lokala u vlasništvu turskih državljana u crnogorskom gradu Baru demolirana su u noći na utorak, a crnogorska policija uhitila je osam osoba zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i nasilja.

Napadi u Crnoj Gori na turske državljane počeli su nakon što je u nedjelju skupina turskih i azerbajdžanskih državljana nožem izbola Podgoričanina.

Nakon toga demoliran je ugostiteljski objekt u vlasništvu turskog državljanina u gradu te je zapaljen automobil na prostoru turske tvrtke.

Crnogorski mediji pišu da u nekim podgoričkim četvrtima ugostiteljski objekti u kojima se okupljaju turski državljani u utorak nisu bili otvoreni.

Policija pozvala građane da se suzdrže od nasilja

Crnogorska policijska uprava priopćila je da je osam osoba uhićeno u Podgorici zbog kaznenih djela s elementima izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i nasilja.

Također su najavili da će policija kamerama i dronovima snimati javna mjesta radi dokumentiranja prekršaja.

Crnogorska policijska uprava pozvala je građane da se suzdrže od nasilja i upozorila ih na nezakonitost preuzimanja "pravde u svoje ruke".

"Tijela za provedbu zakona će, u skladu sa zakonom, poduzimati sve potrebne mjere i radnje koje se odnose na očuvanje javnog reda i mira, sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, te zaštitu unutarnje i nacionalne sigurnosti države. Svako nezakonito ponašanje bit će bez iznimke procesuirano, a odgovorne osobe sankcionirane u skladu sa zakonom", priopćila je crnogorska policija.

U priopćenju navode da se primjenjuju "restriktivne mjere" prema stranim državljanima koji krše zakone te da su tijekom ponedjeljka službenici Sektora granične policije poduzeli 55 takvih mjera prema stranim državljanima. Dodaje se da je izdano više prekršajnih prijava, dvije su osobe protjerane iz zemlje, a nekima je i ukinuta dozvola boravka u Crnoj Gori.

Najavljeni restriktivniji kriteriji za boravak stranaca

Agencija Anadolija prenijela je da je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan od crnogorskih dužnosnika zatražio da se poduzmu mjere za sigurnost i zaštitu prava turskih državljana u Crnoj Gori.

Crnogorska vlada u ponedjeljak je donijela odluku o privremenoj obustavi bezviznog režima za turske državljane.

U Crnoj Gori, koja ima oko 623.000 stanovnika, stalni boravak ima oko 100 tisuća stranaca, od kojih su gotovo 14 tisuća turski državljani Turske, dok je oko 50 tisuća Rusa i Ukrajinaca.

Liberalnu politiku crnogorske vlade prema strancima posljednjih su dana kritizirali brojni aktivisti, tvrdeći da je prethodnih godina stranim državljanima bez dovoljne provjere dopuštan boravak u Crnoj Gori.

Policija najavljuje restriktivnije kriterije za boravak stranaca u zemlji.