Kipti u Crnoj Gori, u kaos se uključili navijači: "Siluju žene, otimaju djecu, pljačkaju..."

U subotu navečer nožem je ozlijeđen mladić M. J. iz Podgorice. Zbog napada policija je uhitila državljanina Azerbajdžana Y. G. (31) i državljanina Turske N. D. (54).

Oni su osumnjičeni za kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Dramatični događaji izazvali su nemire u Crnoj Gori. Nakon sukoba crnogorska policija provela je niz kontrola i privela više desetaka osoba.

Dan kasnije situacija je dodatno eskalirala. Građani su izašli na ulice, a jedan lokal u vlasništvu turskog državljanina je demoliran.

Sada su se o svemu oglasili i navijači, točnije najpoznatija crnogorska navijačka skupina Varvari, koji su pozvali na nove prosvjede.

U objavi na Facebooku su napisali:

"Večeras smo zajedno s momcima sa Zabjela obišli cijeli grad i jasno poručili da više nećemo dopustiti da naoružani migranti uvode red po ulicama naše Podgorice. Naša akcija nema i neće imati nikakve veze s državljanstvom, nacijom ni vjerom, već s nasiljem koje posljednjih mjeseci sprovode migranti — siluju žene, otimaju i snimaju djecu, pljačkaju i hodaju naoružani ulicama. Epilog je ranjeni naš drug sa Zabjela. Poručujemo da toga više neće biti. Ako nas država ne može zaštititi, mi ćemo zaštititi naše majke, sestre i sebe", stoji u objavi.

Skupina je najavila i prosvjed ispred Vlade Crne Gore u utorak u 19 sati.

Prema pisanju lista Pobjeda, trojica turskih državljana zabarikadirala su se u kazinu u kompleksu Vektra na Zabjelu nakon što je, prema iskazima očevidaca, grupa mještana pokušala fizički nasrnuti na njih. Policija ih je potom izvela iz objekta i privela dvojicu.

Ministarstvo vanjskih poslova Turske priopćilo je da poduzima mjere radi zaštite svojih državljana u Crnoj Gori i da je u stalnom kontaktu s tamošnjim vlastima.

U Crnoj Gori, koja ima oko 623 tisuće stanovnika, živi oko 100 tisuća stranaca, od kojih je nešto više od 13 tisuća državljana Turske.

Iskaz djevojke ranjenog mladića

Djevojka ozlijeđenog mladića opisala je kako je došlo do sukoba.

"Turci su prolazili u dvije grupe. Pjevali su i dobacivali pa pitali ima li problema. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi, a oni su rekli - ima. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Srećom, nijedan vitalni organ nije ozlijeđen, ali je dosta iskrvario i zadobio povredu glave", kaže djevojka.

Policija je u naselju Zabjelo pronašla bejzbolske palice i privela nekoliko osoba zbog sumnje da su planirale napad. U međuvremenu se nekoliko desetaka građana okupilo u blizini trgovačkog centra Big Fashion u znak prosvjeda zbog ranjavanja 25-godišnjeg Podgoričanina M. J.

Osnovno državno tužiteljstvo u Podgorici donijelo je odluku o zadržavanju turskog i azerbajdžanskog državljanina, N. D. i G. Y., osumnjičenih da su u subotu hladnim oružjem ranili M. J. sa Zabjela.