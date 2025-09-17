Tri časne sestre šmugnule iz staračkog doma u koji ih je smjestila Crkva i vratile se u svoj samostan

Tri austrijske časne sestre koje su dobrano zagazile u osamdesete pobjegle su iz doma za umirovljenike u kojem bile smještene i vratile se u svoj bivši samostan.

Sestra Bernadette (88), sestra Regina (86) i sestra Rita (82) posljednje su tri časne sestre u samostanu Kloster Goldenstein u Elsbethenu, nedaleko od Salzburga.

Pristup su ponovno dobili uz pomoć bivših učenika i bravara. Crkvene vlasti koje su ih smjestile u dom za umirovljenike nisu sretne, ali zato časne sestre jesu.

Tri odbjegle časne sestre u Austriji - 5 Foto: BBC/Youtube

"Jako mi je drago što sam kod kuće", rekla je sestra Rita. "U domu za starije i nemoćne stalno sam osjećala nostalgiju za domom. Tako sam sretna i zahvalna što sam se vratila.“

Neposlušni trojac kaže da su protiv svoje volje izvedeni iz samostana u prosincu 2023.

"Nisu nas pitali", rekla je sestra Bernadette. "Imale smo pravo ostati ovdje do kraja života, a to je prekršeno."

Tri odbjegle časne sestre u Austriji - 1 Foto: BBC/Youtube



Tri časne sestre provele su veći dio svog života u dvorcu Goldenstein, koji je od 1877. godine samostan i privatna djevojačka škola. Škola, koja je počela primati dječake 2017. godine, još uvijek funkcionira.

Sestra Bernadette i sama je pohađala školu, stigavši ​​kao tinejdžerica 1948. godine. Jedna od njezinih kolegica učenica bila je austrijska filmska glumica Romy Schneider.

Sestra Regina stigla je u samostan 1958., a sestra Rita četiri godine kasnije. Sve tri su dugi niz godina radili u školi kao učiteljice. Sestra Regina bila je čak i ravnateljica. Ali broj časnih sestara s godinama se smanjivao.

Nova uprava samostana

Godine 2022. zgradu su preuzeli Salzburška nadbiskupija i opatija Reichersberg, augustinski samostan. Prorektor Markus Grasl iz opatije postao je poglavar časnih sestara.

Tri odbjegle časne sestre u Austriji - 3 Foto: BBC/Youtube

Zajednica je službeno raspuštena početkom 2024., a preostale časne sestre dobile su doživotno pravo boravka, sve dok im to dopuštaju zdravlje i mentalne sposobnosti. U prosincu 2023. donesena je odluka da se prebace u katolički dom za starije i nemoćne, gdje su ove tri časne bile nesretne, piše BBC.

Početkom rujna, sestra Bernadette, sestra Rita i sestra Regina su se vratile, uz pomoć grupe bivših učenika.

"Cijeli sam život bila poslušna, ali bilo je previše", rekla je sestra Bernadette.

Spakirali su nekoliko stvari i vratili se u samostan. Brave na njihovim bivšim stanovima bile su promijenjene pa je pozvan bravar. Kad su uspjele ući shvatile su da u samostanu nema struje ni vode.

"Ovo je eskalacija!"

U izjavi, prorektor Grasl rekao je da je odluka časnih sestara da se vrate u samostan "potpuno neshvatljiva" i "eskalacija".

"Sobe u samostanu više nisu upotrebljive i ni na koji način ne zadovoljavaju uvjete za pravilnu njegu", rekao je.

Dodao je da "nesigurna zdravstvena situacija" časnih sestara znači "da adekvatan život u samostanu Goldenstein više nije moguć". Grasl smatra da im je dom za starije osobe pružio "apsolutno nužnu, profesionalnu i dobru medicinsku skrb".

Tri odbjegle časne sestre u Austriji - 2 Foto: BBC/Youtube

Uvjerava da su uzete u obzir mnoge želje časnih sestara o budućnosti samostana, uključujući i nastavak škole.

Zajednica ih podržala

Tri časne sestre trenutno se navikavaju na svoj bivši dom. Priključci struje i vode sada su djelomično obnovljeni, lokalci donose hranu i namirnice, a pregledali su ih i liječnici. Postoji stalan protok posjetitelja, od kojih su mnogi njihovi bivši učenici. Jedna od njih, Sophie Tauscher, rekla je da časne sestre pripadaju samostanu.

"Goldenstein bez časnih sestara jednostavno nije moguć. Kad nas zatrebaju, samo nas trebaju pozvati i sigurno ćemo biti tamo. Časne sestre ovdje su promijenile toliko života na tako dobar način."

Alisha, druga studentica, rekla je da časne sestre uvijek prepoznaju svoje bivše učenice.

Na Instagramu su objavljeni videozapisi časnih sestara, na molitvi, na misi, na ručku i dok se spuštaju niz strmo stubište. Kažu da im je stari lift za stepenište iščupan nakon što su ih odvezli u dom za umirovljenike.

Bez obzira na sve poteškoće, časne sestre kažu da su odlučne ostati.

"Prije nego bih umrla u tom domu za starije osobe, radije bih otišla na livadu i tako otišla u vječnost“, rekla je sestra Bernadette.