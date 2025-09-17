Građani nezadovoljni Vladinim paketom: "Samo neka ne poskupe grobarine, to nas čeka"

Stižu reakcije na Vladin paket mjera. Rezanjem subvencija, malo tko se smatra dobitnikom. Radnici nezadovoljni, umirovljenici zabrinuti, a poslodavci se pitaju - podići ili ne cijene proizvoda.

U prvom valu od studenog cijene struje porast će u prosjeku za 3 eura na mjesec, plina za oko 4 eura.

"Jedva preživljavamo. Neka samo ne poskupljuju grobarine, to nas brzo čeka", poručio je građanin iz Dubrovnika.

Umirovljenici su zasad ostali kratkih rukava. Jednokratne naknade nema jer bi u prosincu trebali dobiti godišnji dodatak.

"Ne znamo ni koliki će biti, kao prvo i osnovno, a kao drugo, mislim da će većini poslužiti da plate zaostale režije koje nisu stigli platiti. Nije dobro da se s povećanjem cijena struje i plina išlo pred sezonu grijanja", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica sindikata umirovljenika.

Računi rastu i malim i srednjim poduzetnicima, struja u prosjeku za 29 eura na mjesec.

"Vjerujem u racionalnost i realnost rada hrvatskog obrtnika i da neće doći do neumjerenog i nepoštenog podizanja cijena za usluge i proizvode", rekao je Dalibor Kratohvil iz HOK-a.

Ako se pita ministra gospodarstva - trgovcima nitko ne brani da cijene postavljaju - i niže.

