Građani nezadovoljni Vladinim paketom: "Samo neka ne poskupe grobarine, to nas čeka"

"Ne znamo ni koliki će biti, kao prvo i osnovno, a kao drugo, mislim da će većini poslužiti da plate zaostale režije koje nisu stigli platiti. Nije dobro da se s povećanjem cijena struje i plina išlo pred sezonu grijanja", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica sindikata umirovljenika.
Računi rastu i malim i srednjim poduzetnicima, struja u prosjeku za 29 eura na mjesec.
"Vjerujem u racionalnost i realnost rada hrvatskog obrtnika i da neće doći do neumjerenog i nepoštenog podizanja cijena za usluge i proizvode", rekao je Dalibor Kratohvil iz HOK-a.
Ako se pita ministra gospodarstva - trgovcima nitko ne brani da cijene postavljaju - i niže.