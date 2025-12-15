Bile su robinje moćne katoličke skupine, a onda su odlučile progovoriti: "To nije slučajnost"

Bivši članovi Opus Dei, moćne i tajnovite katoličke skupine koja djeluje i u Hrvatskoj, u utorak će se okupiti u Buenos Airesu, koji će biti domaćin prvog međunarodnog okupljanja bivših članova organizacije koju optužuju da ih je kao maloljetnike odvela u kućno ropstvo.

Njihove optužbe privukle su pozornost pape Lava XIV., koji je, doznaje Guardian, privatno pozvao organizatore da sazovu konferenciju.

Četrdeset i tri žene u Argentini kažu da su kao djeca i tinejdžerice namamljene u škole Opusa Dei obećanjima o obrazovanju. Umjesto toga, navodno su bile prisiljene raditi i do 12 sati dnevno, kuhajući i čisteći za elitne muške članove, bez plaće. Prema njihovim svjedočanstvima, bile su pod ekstremnom razinom kontrole, pisma su im cenzurirana, nisu smjele imati obiteljske posjete te im je bilo zabranjeno čitanje bilo čega osim dječjih knjiga ili vjerskih tekstova. Kad su konačno pobjegle, ostale su bez novca, odjeće i kvalifikacija.

Nakon što su saslušali svjedočanstva žena, savezni tužitelji u Argentini pokrenuli su istragu, optužujući visoke čelnike Opusa Dei u Južnoj Americi za nadzor, iskorištavanje i trgovinu djevojčicama, adolescenticama i ženama između 1972. i 2015. godine. No slučaj je zastao posljednjih mjeseci jer su dva svjedoka, koji su dio Opusa Dei, odgodila svoja svjedočenja.

Iako Sveta Stolica nije formalno odgovorila na pritužbu, vjeruje se da je pridonijela odluci pape Franje iz 2022. da revidira status Opusa Dei i ograniči neke od njegovih dugogodišnjih privilegija. Vatikan, pod papom Lavom, preispituje revidirane statute za Opus Dei. Izvor upoznat sa slučajem, koji je govorio o konferenciji pod uvjetom anonimnosti, rekao je da bi papa mogao dati službenu izjavu nakon konferencije. Glasnogovornik Vatikana rekao je da ne može ni potvrditi ni poreći izvješće.

Opus Dei, koji je prisutan u više od 70 zemalja, izjavio je da kategorički negira optužbe u Argentini. Glasnogovornik je dodao da snažno dijeli cilj "iskorijenjenja zlouporaba unutar Katoličke Crkve i cijelog društva, sada slijedeći upute pape Lava".

Sebastián Sal, odvjetnik koji zastupa 43 žene u slučaju trgovine ljudima, tvrdio je da Opus Dei i dalje iskorištava mlade tinejdžere i žene iz vrlo siromašnih, seoskih obitelji. Rekao je da bi svaka objava Vatikana mogla poslati jasan znak argentinskim sudovima da nastave s istragom.

Claudia Carrero, jedna od 43 podnositelja zahtjeva, rekla je da je 1979. godine s 13 godina primljena u školu Opusa Dei nakon što joj je obećana obuka za upravljanje hotelima.

"Nisu me tamo odveli da studiram, već da radim. Nisam imala kontrolu ni nad čim u svom životu. Morala sam tražiti dopuštenje da nazovem roditelje, sva naša pošta je bila pročitana, nismo smjeli izlaziti sami", ispričala je i dodala kako se nada da će konferencija potaknuti konkretne institucionalne promjene unutar Crkve.

Carrero je rekla i da je čula slična iskustva od žena u Meksiku, Italiji, Poljskoj, Španjolskoj, Irskoj, Peruu i Čileu: "Sve smo proživjele ista iskustva, identična. To nije slučajnost."