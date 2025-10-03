Hoće li "češki Trump" pobjediti na izborima i obustaviti pomoć Ukrajini?

Češka izlazi u petak i subotu na važne parlamentarne izbore nakon kojih bi s vlasti mogao otići aktualni premijer Petr Fiala kojeg bi mogao zamjeniti Andrej Babiš.

"Češki Trump" kako Babiša zbog njegovog bogatstva i populizma pohvalno i pogrdno zovu, ovisno koga pitate, 71-godišnji je vođa desne oporbene stranke ANO (Akcija nezadovoljnih građana) i izgledni budući češki premijer.

Rođen u Slovačkoj, ovaj kemijski, poljoprivredni i medijski tajkun zarekao se da će, ako pobjedi ovog vikenda, ukinuti vojnu pomoć Ukrajini, a sredstva preusmjeriti za pomoć Česima.

Babiš je bio već premijer od 2017. do 2021. kada ga je Fiala i njegova desno centristička kolaicija SPOLU (Zajedno) svrgnula s vlasti.

Babiš, koji se prema Forbesu može pohvaliti neto vrijednošću od 4,3 milijarde dolara (3,2 milijarde funti), suosnivač je krajnje desničarske frakcije Patrioti za Europu u Europskom parlamentu zajedno s mađarskim populističkim premijerom Viktorom Orbanom.

Vođa ANO-a svoje bogatstvo duguje vlasništvu nad poslovnim carstvom agrokemijskog poslovanja Agrofertom, koje uključuje više od 200 tvrtki, te kupnji ključnih medijskih tvrtki. Babiš često nosi crvenu kapu s natpisom "Snažna Češka", što je aluzija na Trumpov pokret MAGA i njihove kultne crvene bejzbolske kape s natpisom "Učinimo Ameriku ponovno snažnom".

Kako će pobjeda Babiša utjecati na Ukrajinu?

Češka je odigrala ključnu ulogu u prikupljanju sredstava među svojim saveznicima u NATO-u za slanje vojne opreme i streljiva Ukrajini, koja je sada već u četvrtoj godini rata s Rusijom.

Andrej Babiš i Petr Fiala Foto: Afp

Koristi doprinose od donacija NATO partnera za kupnju streljiva i vojne opreme s globalnog tržišta, koje nabavljaju privatne tvrtke s kojima je ugovor sklopilo češko Ministarstvo obrane, poše Sky News.

U okviru programa Ukrajini je 2024. godine isporučeno 1,5 milijuna topničkih granata iz više od desetak zemalja, a očekuje se da će do kraja ove godine taj broj premašiti 1,8 milijuna donacija.

No Babiš je shemu nazvao "preskupom" i "netransparentnom" te rekao da bi se sredstva koja doprinosi češka vlada trebala umjesto toga potrošiti na domaće probleme.

Također je rekao da upravljanje shemom treba prepustiti NATO-u.

Anketa češkog istraživačkog instituta STEM iz lipnja pokazala je da nešto manje od polovice čeških ispitanika dijeli Babišovo mišljenje, nazivajući količinu češke vojne pomoći poslane Ukrajini "prevelikom".

No AMOS, odjel Ministarstva obrane koji ugovara inicijativu, kritizirao je Babišove tvrdnje o shemi, naglašavajući da je cijeli proces osmišljen kako bi bio "što transparentniji" za donatore.

Glasnogovornik AMOS-a je izjavio: "Sustav vojno-tehničke pomoći Ukrajini detaljno je predstavljen našim zapadnim partnerima, koji su izrazili svoju jasnu i kontinuiranu podršku."

Da bi svoje ideje o pomoći Ukrajini proveo u djelu, morat će imati i većinu u parlamentu, a to se za sada ne čini izvijesnim. Iako je favorit za pobjedu, predviđa se da će osvojiti oko trećinu glasova, ali potrebno je 101 mjesto za formiranje radne većine u Zastupničkom domu zemlje s 200 mjesta - donjem domu parlamenta.

Do sada su oporbene stranke isključile suradnju s ANO-om, što znači da bi se mogla morati udružiti s manjim marginalnim strankama kako bi formirala vladu. To bi moglo uključivati ​​​​izričito anti-NATO i anti-EU stranke poput krajnje desne Stranke slobode i izravne demokracije (SPD) i krajnje ljevice Stacilo.

Petr Pavel Foto: Afp

Osim toga, predsjednik Petr Pavel, umirovljeni general NATO-a, koji imenuje premijera i kabinet, rekao je da može odbiti bilo koje ministre ili članove kabineta koji promoviraju anti-EU i anti-NATO programe te je branio češku vojnu pomoć Ukrajini.

Više ćemo znati u subotu navečer kad se zatvore birališta u Češkoj, kao i kad se prebroje glasovi Čeha iz inozemstva kojima je na ovim izborima prvi put dozvoljeno glasati putem pošte.