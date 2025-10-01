Društvene mreže gore: Putnici šokirani tko se s njima ukrcao u zrakoplov

Kakav šok za putnike na britanskom aerodromu.

Tijekom ukrcaja na let niskobudžetne aviokompanije Ryanair iz Londona za Prag putnici su prepoznali češkog predsjednika Petra Pavela.

Snimka je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama, a prikazuje predsjednika Pavela kako se penje stepenicama u zrakoplov na jeftini let za Prag kao i bilo koji drugi putnik, bez prioritetnog ukrcaja ili posebnog tretmana.

Uz predsjednika bila su i dvojica muškaraca u odijelima, koja su se ogledavala okolo, pa je vjerojatno riječ o predsjednikovoj osobnoj zaštiti.

Češki mediji javljaju kako je predsjednik bio u Velikoj Britaniji na kratkom privatnom putovanju te je sam pokrio sve troškove. Dužnosnici su potvrdili da putovanje nije bilo povezano s njegovim redovnim predsjedničkim dužnostima. Predsjednik Pavel nije komentirao događaj.