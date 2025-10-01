Društvene mreže gore: Putnici šokirani tko se s njima ukrcao u zrakoplov

Tijekom ukrcaja na let niskobudžetne aviokompanije Ryanair iz Londona za Prag putnici su prepoznali češkog predsjednika Petra Pavela.
Snimka je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama, a prikazuje predsjednika Pavela kako se penje stepenicama u zrakoplov na jeftini let za Prag kao i bilo koji drugi putnik, bez prioritetnog ukrcaja ili posebnog tretmana.
Uz predsjednika bila su i dvojica muškaraca u odijelima, koja su se ogledavala okolo, pa je vjerojatno riječ o predsjednikovoj osobnoj zaštiti.
Češki mediji javljaju kako je predsjednik bio u Velikoj Britaniji na kratkom privatnom putovanju te je sam pokrio sve troškove. Dužnosnici su potvrdili da putovanje nije bilo povezano s njegovim redovnim predsjedničkim dužnostima. Predsjednik Pavel nije komentirao događaj.