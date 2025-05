Čeka se Trumpov blagoslov: Reality show za migrante, ideja je potpuno suluda

Trumpova administracija razmatra televizijsku emisiju "The American" u kojoj bi se imigranti natjecali za američko državljanstvo kao nagradu. Natjecatelji bi obavljali zadatke u različitim saveznim državama, a neki od tih zadataka uključivali bi "građanske" izazove.

"Moramo oživjeti domoljublje i građansku dužnost u ovoj zemlji i rado pregledavamo gotove ponude. Osoblje nije odobrilo niti odbilo ovu ponudu", rekla je glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin.

Ministarstvo, kazala je, godišnje prima stotine prijedloga za televizijske emisije, od dokumentaraca o graničnim operacijama ICE-a, do istraga poslovnih ljudi, a svaki prijedlog prolazi temeljit proces provjere prije odbijanja ili odobrenja.

Neki su objavili i da ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem podržava prijedlog, međutim Ministarstvo je opovrgnulo da Noem zna bilo što o tome.

Kristi Noem Foto: Afp

Trumpov put do slave

Producent Rob Worsoff rekao je da je njegov prijedlog inspiriran vlastitim procesom naturalizacije i dodao da oni koji "izgube" neće biti kažnjeni ili deportirani, a detalji kako će emisija funkcionirati ovisi o TV mrežama i saveznim službenicima. "Emisija će upoznati natjecatelje i njihove priče i putovanja, a istovremeno će ih slaviti kao ljude", rekao je Worsof, piše Sky News.

Ideja je nastala zbog tvrdih imigracijskih mjera koje je primijenio predsjednik Donald Trump po povratku na dužnost u siječnju. Otkako se vratio u Bijelu kuću naredio je masovne deportacije i korištenje Zakona o vanzemaljskim neprijateljima da deportira navodne članove bandi u zemlje Srednje i Južne Amerike.

I sm Trump do nacionalne slave došao je putem reality showa i tako si utro put do Bijele kuće. Trumpov show The Apprentice se počeo prikazivati 2004. i trajao je ukupno 14 sezona.

Donald Trump Foto: Afp

Ima još ideja

Predložena nova emisija, zajedno s Amazonovom licencom vrijednom 40 milijuna dolara za distribuciju dokumentarca o prvoj dami Melaniji Trump, sugerira da TV producenti i TV mreže traže načine za suradnju s Trumpovom administracijom, piše Newsweek.

Daily Mail pregledao je Worsoffov prijedlog scenarija emisije od 35 stranica, a emisija bi trebala potaknuti nacionalni dijalog o američkom identitetu predstavljajući perspektive onih koji teže postati američki državljani.

Worsoff je najpoznatiji kao producent reality showa "Duck Dynasty", koji je kod nas preveden kao "Milijunaši iz Močvare". "Kroz emisiju ćemo se podsjetiti što znači biti Amerikanac i to kroz gledište ljudi koji to najviše žele", stoji u prijedlogu.

Protesti protiv deportacija u SAD-u Foto: Afp

Bizarni detalji

Emisija bi, navodno, počela s 12 unaprijed odabranih natjecatelja koji stižu na Ellis Island - otok na koji su prvi stizali doseljenici u Ameriku i to brodom simbolična naziva "The Citizen Ship", a dočekuje ih voditelj koji bi bio neka poznata osoba - idealno naturalizirani Amerikanac poput Sofije Vergare ili Ryana Reynoldsa.

Natjecatelji bi zatim putovali zemljom vlakom, natječući se u izazovima s regionalnom tematikom - od baratanja velikim trupcima u Wisconsinu do izgradnje raketa u Cape Canaveralu. Dužnosnici Službe za državljanstvo i imigraciju SAD-a možda bi bili uključeni u prebrojavanje glasova.

Eliminirani natjecatelji dobivali bi vrhunske "američke" utješne nagrade - poput milijun kilometara avionskih letova, Starbucks poklon kartice s 10.000 dolara ili doživotno besplatnog goriva, a Worsoff tvrdi da emisija ima veliki komercijalni potencijal i da bi sponzori sigurno bili zainteresirani.