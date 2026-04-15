Velika promjena u EU: "Nulta tolerancija prema tvrtkama koje ne poštuju prava djece"

Aplikacija Europske unije za provjeru dobi za online platforme spremna je i uskoro će biti dostupna za korištenje, izjavila je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok države članice nastavljaju s planovima za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama.

Nakon što je Australija prošle godine uvela revolucionarnu zabranu društvenih mreža za djecu, sve veći broj europskih zemalja razmatra vlastita ograničenja zbog sve veće zabrinutosti oko utjecaja društvenih mreža na zdravlje i sigurnost maloljetnika.

"Punom brzinom i odlučno nastavljamo s provedbom naših europskih pravila. Pozivamo na odgovornost one online platforme koje ne štite našu djecu dovoljno", rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare u Bruxellesu.

Aplikacija, koja će biti kompatibilna s mobilnim uređajima i računalima, zahtijevat će od korisnika da anonimno potvrde svoju dob putem putovnice ili osobne iskaznice, rekla je, izvještava Reuters.

"Ova aplikacija daje roditeljima, učiteljima i skrbnicima moćan alat za zaštitu djece, jer ćemo imati nultu toleranciju prema tvrtkama koje ne poštuju prava naše djece", dodala je von der Leyen.

Najmanje dvanaest europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Norvešku, donijelo je ili razmatra donošenje zakona kojima se postavljaju minimalne dobne granice - obično između 13 i 16 godina - za korištenje društvenih mreža.

Na istoj konferenciji za novinare, Henna Virkkunen, šefica EU za digitalnu politiku, rekla je da blok planira uspostaviti europski koordinacijski mehanizam kako bi se osigurala provedba provjere dobi u različitim nacionalnim programima.

Iako još nije usvojen obvezujući zakon na razini cijele EU, Europski parlament je u studenom odobrio rezoluciju kojom se poziva na minimalnu dob od 16 godina za pristup društvenim mrežama u svim državama članicama. Komisija razvija usklađeni sustav digitalne provjere od prošle godine.