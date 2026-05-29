Diljem svijeta slao "pakete za samoubojstvo", sumnja se na stotine žrtava: Priznao je krivnju

Kanađanin koji je poštom slao "paketiće s otrovom za samoubojstvo" u desetke zemalja, za više od 100 ljudi, priznao je krivnju po 14 točaka optužnice za pomaganje pri samoubojstvu.

Kenneth Law pojavio se u petak pred prepunom sudnicom u Newmarketu u kanadskoj pokrajini Ontario kako bi priznao krivnju, nakon što su tužitelji pristali povući 14 optužbi za ubojstvo. Izricanje presude očekuje se u rujnu.

Šezdesetogodišnji Law priznao je više kaznenih djela "savjetovanja ili pomaganja pri samoubojstvu", rekavši da razumije težinu svojih zločina.

Članovi obitelji žrtava bili su vidno potreseni dok su se čitale pojedine optužbe, a Law je potvrdio svoju ulogu u smrti 14 osoba u dobi od 16 do 36 godina u Ontariju. Također je priznao da je slao "pakete" u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje su oni krivi za smrt 79 ljudi.

Slučaj, koji je privukao veliku pozornost javnosti, otvorio je pitanja o nadzoru internetskih foruma koji promiču samoubojstvo i prodaju smrtonosnih tvari. Istražitelji navode da je Law poslao 1209 paketa u 41 zemlju, ali ih je najviše otišlo u Veliku Britaniju i SAD.

Nekadašnji inženjer i kuhar u hotelu u Torontu vodio je nekoliko internetskih stranica preko kojih je prodavao smrtonosne kemikalije ranjivim osobama diljem svijeta. Kako bi izbjegao sumnju, uz otrove je prodavao i druge proizvode, uključujući ljute umake, stvarajući dojam da vodi veleprodaju prehrambenih proizvoda. Prepoznatljive srebrne vrećice sadržavale su upozorenje da korisnik sam snosi odgovornost za uporabu proizvoda. Prodavao je i pribor za samoubojstvo te detaljne upute za njegovu uporabu.

Obitelji žrtava traže javnu istragu

Prije uhićenja tvrdio je da nije namjerno prodavao proizvode ljudima koji žele okončati vlastiti život. Tužitelji su sudu predali dokument s činjenicama slučaja na više od 60 stranica, čije je čitanje trajalo satima. U mnogim slučajevima žrtve su pronašli njihovi roditelji.

Paketi tvrtki povezanih s Lawom često su pronalaženi u blizini tijela žrtava. U trenutku uhićenja na njegovim Shopify i PayPal računima povezanim s četiri tvrtke nalazilo se gotovo 297.000 kanadskih dolara.

Istraga britanske Nacionalne agencije za kriminal pokazala je da je 286 osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu primilo pakete od Lawa, što se povezuje sa 112 smrtnih slučajeva. Sporazum između kanadskih tužitelja i britanske agencije znači da će sudac pri određivanju kazne uzeti u obzir i njegovu ulogu u tim smrtima. Obitelji žrtava u Velikoj Britaniji ističu da činjenica da je Law godinama nesmetano djelovao, kao i propusti britanskih vlasti da spriječe smrti povezane s internetskim forumom koji promiče samoubojstvo, zahtijevaju javnu istragu.

Očitovanja obitelji žrtava i izricanje presude očekuju se u rujnu.