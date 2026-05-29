DHMZ objavio veliku prognozu za ljeto: "Još jedno u nizu iznadprosječnih"

Državni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za ljeto 2026. godinu u kojoj naglašavaju veliku vjerojatnost za topliju i sušniju sezonu.

"Naime, dostupni prognostički materijali za dugoročne prognoze s naglaskom na prognoze Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) ukazuju da će ljeto 2026. (lipanj, srpanj, kolovoz) biti još jedno u nizu iznadprosječnih, uz vrlo veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze. To znači da se uz vrlo veliku vjerojatnost očekuje srednja sezonska temperatura u Hrvatskoj viša od klimatološkog srednjaka (1991. – 2020.).

Pritom u svakom ljetnom mjesecu postoji velika vjerojatnost za toplije od prosjeka, a veće pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature u odnosu na prosječnu moguće je osobito u srpnju”, ističe se u analizi.

Prognoziraju i pojavu toplinskih valova, no uz napomenu da njihovu duljinu, učestalost ni rasprostranjenost ne mogu prognozirati ni na mjesečnoj ni na sezonskoj skali.

Napominju i da su, iako se predviđa toplije od prosjeka, svakako mogući i kratkotrajni prodori hladnog zraka (npr. prolaskom hladne fronte), odnosno kraća razdoblja s temperaturom oko ili čak nižom od uobičajene za ljetne mjesece.

Što se količine oborine tiče, DHMZ naglašava kako je prognoziranje mnogo složenije od prognoziranja temperature, osobito na sezonskoj skali, stoga je i pouzdanost prognoze količine oborine manja.

"Za ljeto koje je pred nama ukupna sezonska količina oborine očekuje se u većem dijelu zemlje uglavnom manja od višegodišnjeg prosjeka uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze.

Manjak oborine, moguće i znatniji s obzirom na mjesečni srednjak izgledan je u većini krajeva u srpnju. S druge strane, u lipnju postoji signal za srednju mjesečnu količinu kiše ponegdje oko prosjeka, lokalno moguće i veću.

Obzirom na pljuskoviti karakter oborine uobičajen u toplom dijelu godine te lokalne faktore velika je vjerojatnost za nejednoliko raspoređenu oborinu tijekom ljeta. Naime, ponegdje s pljuskom može pasti veća količina oborine – usporediva s tjednim, moguće i mjesečnim srednjakom, a ponegdje oborine mogu i izostati u duljem vremenskom razdoblju – i do nekoliko tjedana. I za prognozu ovakvih pojava tijekom ljeta, osobito grmljavinskih nevremena, valja pratiti prognoze za jedan ili dva dana unaprijed te upozorenja na opasne vremenske pojave.

Sezonska prognoza za ljeto 2026. u skladu je s prognozom Klimatskog foruma za jugoistočnu Europu SEECOF i klimatskog foruma za Mediteran – MedCOF čija je članica i Hrvatska. Sezonska prognoza je vrsta dugoročne prognoze i rezultat je interpretacije velike količine dostupnog prognostičkog materijala. Sezonsku prognozu izrađuje Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

