Još jedna država zabranila mladima društvene mreže, podaci o korištenju u Hrvatskoj zabrinjavaju: "Nitko drugi nema ovoliku razliku"

Navika bez koje danas ne mogu ni djeca otvara pitanje treba li mlađima od 16 godina zabraniti društvene mreže?

Zbog sve veće ovisnosti o mobitelima i problema s mentalnim zdravljem, Grčka je odlučila - od iduće godine mlađi od 15 neće imati pristup društvenim mrežama.



Prvu zabranu i zakon provela je Australija, taj primjer ili bar sličan obrazac žele europske zemlje. Neke od njih su Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austrija, Španjolska.

Zabrana koju je teško provesti Foto: DNEVNIK.hr

Iskustvo pokazuje da zabranu nije lako provesti. Nakon četiri

mjeseca na snazi, djeca u Australiji i dalje pronalaze načine kako ih zaobići.



Stručnjaci upozoravaju problem nije samo vrijeme provedeno online, već i sadržaji kojima su djeca izložena. Koliko je problem ozbiljan, pokazuje i podatak da je svaki treći učenik osnovne škole bio žrtva internetskog nasilja.

Da se s idejom zabrane društvenih mreža slažu građani - pokazalo je istraživanje koje je za Dnevnik Nove TV proveo Crobarometar.



Jesu li zabrane rješenje ili postoji bolji model za Hrvatsku, pitanje je koje za sada ostaje otvoreno.

Konzumacija društvenih mreža

A koliko mladi uopće koriste društvene mreže, posebno mlađi od 16? Točne brojke vlasnici društvenih mreža skrivaju, no mogu se pronaći u različitim istraživanjima.

Eurostat je ovaj tjedan objavio zanimlijvu analizu po zemljama.

U 19 od 27 članica više od 90 posto mladih od 19 do 26 godina ima profile na društvenim mrežama u Europi, ali kad se gleda ukupna populacija, brojka pada na 67 posto.

U Hrvatskoj 61,5 posto stanovnika ima profile na društvenim mrežama, ali kad se gledaju samo mladi taj broj je čak 91 posto. Nitko drugi nema toliku razliku u te dvije brojke.

Vodeće društvene mreže dopuštaju otvaranje profila starijima od 13, ali pritom ne traže neku posebnu verifikaciju poput osobne iskaznice, već se vjeruje na riječ.

Koristeći alate koji koriste marketinške tvrtke i istraživači u svojim analizama, dolazi se do brojke da Facebook u Hrvatskoj koristi 2 milijuna i 600 tisuća ljudi, među kojima je oko 126.300 mlađe od 16.

Kod Instagrama je ukupna brojka milijun i pol profila, a 116 tisuća mlađih od 16.

TikTok ukupno ima milijun i 600 tisuća Hrvata, a oko 153 tisuće mlađi su od 16.

Kad se te brojke usporede s popisom stanovništva, ispada da Tik Tok ima 118 posto mladih od 13 do 16 godina, što je statistički nemoguće. To znači samo jedno - profili se naveliko otvaraju prije 13 godine.

