VIDEO Brutalna poruka poljskog ministra Rusima: "Upozoreni ste, nemojte poslije kukati"

Na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, sazvanoj povodom upada triju ruskih borbenih aviona u estonski zračni prostor, poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski direktno se obratio ruskoj delegaciji, a njegov se govor brzo proširio.

"Ovo imam reći ruskoj delegaciji – znamo da vas nije briga za međunarodno pravo i da niste sposobni živjeti u miru sa svojim susjedima. Vaš luđački nacionalizam nosi u sebi želju za dominacijom koja neće prestati dok ne shvatite da je vrijeme imperija prošlo i da se vaš imperij nikada neće vratiti. Svaki napad dronom ukrajinskih heroja, Bog ih blagoslovio, taj dan čini bližim", poručio je Sikorski.

"Vaša ‘specijalna operacija’ od tri dana ni nakon 10 godina nije uspjela osvojiti ni Donbas, ali potencijal za kriminalne, katastrofalne ruske pogreške i dalje je prisutan. Godine 1914. svojom ste mobilizacijom ubrzali početak Prvog svjetskog rata, koji je Europa platila krvlju do iscrpljenosti, a vama donijela boljševičku revoluciju. Sporazumom između Hitlera i Staljina pomogli ste početku Drugog svjetskog rata – najkrvavijeg u povijesti čovječanstva. Sovjetizacijom srednje Europe započeli ste hladni rat. Nemojte započeti još jedan", upozorio je.

"Mi smo miroljubive demokracije koje su studiozno izbjegavale aktivno sudjelovanje u vašem pokušaju osvajanja Ukrajine, ali nismo se uplašili. Imam samo jednu poruku za rusku vladu – ako još jedan projektil ili letjelica uđu u naš zračni prostor bez naše dozvole, bilo namjerno ili slučajno, i ako bude srušen, a njegovi ostaci padnu na teritorij članice NATO-a, nemojte više dolaziti ovamo kukati. Upravo ste bili upozoreni. Hvala", zaključio je Sikorski.