Broj pogubljenja u Sjevernoj Koreji naglo je porastao i još će rasti: Ovo je razlog tome

Broj pogubljenja u Sjevernoj Koreji naglo je porastao tijekom pandemije COVID-a, pokazuje novo izvješće nevladine organizacije sa sjedištem u Seulu.
Prema podacima Radne skupine za tranzicijsku pravdu (TJWG), od siječnja 2020. do kraja 2024. najmanje 153 osobe su pogubljene ili osuđene na smrt. Riječ je o oštrom porastu u odnosu na prethodno razdoblje, kada su između 2015. i 2019. zabilježena 44 takva slučaja.
Izvješće pokazuje da su među najčešćim prekršajima oni povezani s religijom, praznovjerjem i konzumacijom stranog kulturnog sadržaja, uključujući gledanje južnokorejskih serija i slušanje K-popa.
Nakon razdoblja relativnog pada pogubljenja između 2015. i 2019., koje se povezuje s međunarodnim pritiskom i istragom Ujedinjenih naroda o kršenju ljudskih prava, trend se naglo preokrenuo 2020. godine. Tada su, prema dostupnim podacima, pogubljene najmanje 54 osobe, a godinu kasnije njih još 45, u usporedbi s prosjekom od oko pet pogubljenja godišnje u prethodnim godinama.
Ukupno gledano, tijekom vladavine Kim Jong-una dokumentirana su 144 slučaja pogubljenja i smrtnih kazni, pri čemu se najveći broj odnosi upravo na prekršaje povezane s ideološkom i kulturnom kontrolom.
Broj pogubljenja mogao bi dodatno rasti
K-drame i K-pop, koji predstavljaju jedan od najjačih kulturnih izvoznih proizvoda Južne Koreje, u Sjevernoj Koreji strogo su zabranjeni. Istraživači ističu da režim širenje južnokorejske pop-kulture doživljava kao prijetnju vlastitoj ideologiji i političkoj stabilnosti, piše BBC.
Koliko daleko vlasti idu u provođenju tih zabrana, pokazuje i rijedak video iz 2024. godine, na kojem su dvojica tinejdžera javno osuđena na 12 godina prisilnog rada zbog gledanja i dijeljenja južnokorejskih serija.
Među ostalim kaznenim djelima koja su rezultirala pogubljenjima nalaze se i kritiziranje vođe ili vladajuće stranke, ubojstva, trgovina drogom te pomaganje građanima u bijegu iz zemlje.
TJWG upozorava da bi broj pogubljenja mogao dodatno rasti.
"Dok režim teži učvršćivanju vlasti i potencijalnom nastavku dinastičkog nasljeđivanja, postoji visok rizik od povećanja pogubljenja kako bi se ojačala ideološka kontrola i održala politička dominacija", navodi se u izvješću.
Prema istom izvoru, između 2011. i 2024. ukupno je pogubljeno 358 osoba. Više od 70 posto tih pogubljenja izvršeno je javno, najčešće strijeljanjem.
Podaci se temelje na svjedočanstvima više od 250 sjevernokorejskih prebjega iz 51 grada i okruga, a organizacija je identificirala i 46 lokacija diljem zemlje na kojima su se pogubljenja provodila tijekom Kimove vladavine. Radna skupina za tranzicijsku pravdu osnovana je 2014. u Seulu, a čine je istraživači i aktivisti iz više zemalja. Organizacija redovito prati i dokumentira kršenja ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, s posebnim naglaskom na primjenu smrtne kazne.