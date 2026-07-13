Velika Britanija uvodi doživotni zatvor za potporu iranskoj revolucionarnoj gardi

Britanska vlada pokrenula je postupak za proglašenje iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) i još dviju organizacija prijetnjama nacionalnoj sigurnosti, priopćila je ministrica sigurnosti Angela Eagle.

Uz IRGC, na popis prijetnji bit će uvršteni Islamski pokret drugova desnice (IMCR), za koji London tvrdi da je povezan s Iranom, te Dragovoljački korpus pod nadzorom Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU).

Ako britanski parlament odobri ovaj prijedlog, to će biti prve organizacije označene kao državne prijetnje prema novom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti iz 2026. godine. Ova oznaka znači da će svaka podrška ili pomoć tim organizacijama u aktivnostima povezanim s Velikom Britanijom, kao i svjesno primanje materijalne koristi od njih, postati kazneno djelo. Za pojedina kaznena djela unutar ovog zakonskog okvira predviđena je i kazna doživotnog zatvora.

Iranska Revolucionarna garda već se nalazi pod potpunim britanskim sankcijama, no ovaj novi režim označavanja državno sponzoriranih prijetnji pravno je odvojen od dosadašnjeg sustava zabrane terorističkih organizacija, piše English news.

Prozvane organizacije zasad se nisu očitovale o odluci britanskih vlasti.