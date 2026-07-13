VIDEO Novo oružje SAD-a protiv Irana: Košta milijune, a popularan je i na drugim bojištima

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da je u novom nizu napada na ciljeve u Iranu prvi put u ovom sukobu upotrijebilo pomorske bespilotne letjelice za jednosmjerni napad (One-Way Attack Unmanned Surface Vehicle – OWA-USV).

U četvrtom valu udara na Iran otkako je Teheran 7. srpnja ponovno pokrenuo napade na komercijalni pomorski promet u Hormuškom tjesnacu, pogođeni su deseci ciljeva, kazali su. Meta su bili iranski sustavi protuzračne obrane, obalni radari, lokacije za lansiranje te mali brodovi.

Zapovjedništvo nije objavilo vrstu, proizvođača ni broj korištenih pomorskih dronova, čime su ključni operativni detalji ostali tajni. Spomenute letjelice poznate su i kamikaza-brodovi ili jednokratne bespilotne površinske letjelice, plovila su bez posade napunjena eksplozivom i namijenjena uništenju u jednoj misiji, bez povratka, piše Defence Blog.

Takav koncept popularizirala je Ukrajina u napadima na rusku Crnomorsku flotu koristeći jeftine, brze površinske dronove kojima je uspjela oštetiti ili potopiti ratne brodove višestruko skuplje od samih letjelica. Američka ratna mornarica posljednje dvije godine ubrzano razvija vlastitu verziju takvog oružja, dijelom potaknuta ukrajinskim uspjesima, a dijelom zabrinutošću zbog jačanja kineske mornarice.

Sličan sustav još je prošle godine testirala Francuska, a objavili su i snimke vojne vježbe.

On April 26, 2025, the French Navy successfully tested a new One-Way Attack Unmanned Surface Vessel (OWA USV) off the coast of Toulon. Built on a jet ski platform, the remotely operated naval drone was launched from an offshore patrol vessel (OPV) and guided toward a… pic.twitter.com/WlZupuUqmY — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) April 30, 2025

Uvođenje pomorskih dronova uslijedilo je nakon ranijeg korištenja američkih jednokratnih napadačkih dronova u istom sukobu. CENTCOM je taj sustav nazvao LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), a riječ je o letjelici razvijenoj po uzoru na iranski dron Šehid-136, isti tip bespilotne letjelice koji Rusija često koristi protiv Ukrajine.

Vrtoglava cijena napada

Bivši direktor Zajedničkog obavještajnog centra Američkog pacifičkog zapovjedništva, Carl Schuster rekao je za CNN da je SAD eksperimentirao s nekoliko vrsta pomorskih dronova.

"Najprikladniji za jednosmjerne napade je bespilotno površinsko plovilo klase Fleet (USV)", rekao je, dodajući da su plovila razvijena za "protuminsko djelovanje i protupodmorničke misije", ali bi se, zahvaljujući brzini većoj od 64 km/h mogla prilagoditi za jednosmjerne "samoubilačke napade".

"Skupa su (više od dva milijuna dolara po komadu), ali... bilo bi ih teško zaustaviti", dodao je Schuster.

Prema njegovim riječima, plovila USV i zračni dronovi LUCAS dizajnirani su za lansiranje s američkih obalnih borbenih brodova (littoral combat ships).