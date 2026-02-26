Blagajnica igrala ključnu ulogu u krađama: Operacija trajala mjesecima, imala pomoć i 21 policajca

Blagajnica i 21 policijski službenik navodno su putem lažnih naplata ukrali luksuzne predmete iz trgovine u središtu Rima.

Istraga je započela nakon što je upravitelj trgovine u veljači 2024. prijavio manjak u inventaru od 184.000 eura. Navodno ukradeni predmeti uključivali su jakne poznatih marki, torbe, košulje, remene, parfeme, kozmetiku, donje rublje i šešire.

Manjak je iznosio 10,8 posto prihoda trgovine, a uobičajena stopa na drugim Coin lokacijama iznosi od 2 do 3 posto. Uprava je zbog toga provela dodatne provjere i otkrila da je nestalo još robe u vrijednosti od 94.000 eura, od čega 45.000 eura samo iz odjela parfumerije.

Trgovina je angažirala privatnu istražiteljsku agenciju, koja je postavila nove kamere, a karabinjeri su od rujna do prosinca 2024. godine zabilježili oko 90 krađa, izvijestio je Euronews.

Sumnja se da je blagajnica igrala ključnu ulogu. Navodno je uklanjala zaštitne oznake s unaprijed odabranih predmeta, skrivala ih blizu blagajne i provodila naplatu od nekoliko desetaka eura, dok je stvarna vrijednost bila znatno veća.

Što se tiče osumnjičenih policajaca, svakog se tereti za sudjelovanje u jednoj ili dvjema krađama.