Bivšu misicu Kristinu brutalno ubio suprug: Djeca otkrila što im je otac govorio nakon ubojstva i kamo ih je odveo

Prije nekoliko dana počelo je suđenje Marcu Riebenu (43) zbog svirepog ubojstva supruge Kristine Joksimović (38), podrijetlom iz Srbije, koje se dogodilo 2024. godine.

Rieben je priznao da je ubio suprugu, tvrdeći da je to učinio u samoobrani nakon što ga je navodno napala nožem, a da je potom u panici pokušao sakriti tijelo.

Četverogodišnja kći bivše finalistice izbora za Miss Švicarske, koja je prošle godine brutalno ubijena, na sudu je izjavila da njezin otac laže kada tvrdi da nije namjerno ubio njezinu majku.

Prema optužnici, Rieben je nakon ubojstva navodno koristio ubodnu pilu, nož i vrtne škare kako bi raskomadao tijelo svoje supruge, a potom je ostatke otopio u izbjeljivaču i izmiksao u blenderu.

Tijekom suđenja u utorak odvjetnica koja zastupa dvije maloljetne kćeri para ispričala je sudu kako su djevojčice, koje su u trenutku smrti majke imale dvije i četiri godine, doznale što se dogodilo.

"Nekoliko dana nakon incidenta saznale su da im je majka mrtva, a otac u zatvoru i da se neće uskoro vratiti", rekla je odvjetnica.

Dodala je da su djeca saznala kako je njihova majka umrla tijekom svađe s ocem te da policija sumnja kako je upravo on odgovoran za njezinu smrt, piše MSN.

"Također su čule da njihov otac tvrdi kako to nije učinio namjerno", rekla je odvjetnica. Na to je starija kći reagirala riječima: "Laže, laže, laže."

Na dodatna pitanja šestogodišnja djevojčica rekla je: "Lagao mi je kada nas je pokupio. Rekao je da ne zna gdje je mama."

Odvjetnica djevojčica zatražila je i odštetu od po 100.000 švicarskih franaka (oko 109.000 eura) za svako dijete, navodeći da je Rieben nakon ubojstva djevojčice mirno odveo u restoran kao da se ništa nije dogodilo, što je dodatno produbilo njihovu traumu.

Kristina Joksimović rođena je u Švicarskoj, a podrijetlom je iz mjesta kod Modriče u Republici Srpskoj. Bavila se manekenstvom i bila finalistkinja izbora za Miss Švicarske, nakon čega je karijeru nastavila u modnoj industriji kao mentorica mladim manekenkama.

Rieben je bio poduzetnik i sin poznatog odvjetnika. Par se vjenčao 2017. godine.

Kristinino tijelo pronašao je njezin otac. Nakon što nije došla po djecu u vrtić zabrinuti roditelji počeli su je tražiti, a otac je otišao do kuće u kojoj je živjela s mužem. Ondje ga je dočekao Rieben, koji je tvrdio da ne zna gdje mu je supruga i rekao da je imala običaj otići od kuće.

Otac je proveo nekoliko sati u kući, tijekom kojih im je Rieben čak pripremio večeru. Dok je Rieben razgovarao telefonom s Kristininom majkom, otac je počeo pretraživati kuću te otišao u prostoriju za pranje i sušenje rublja. Ondje je ugledao crnu vreću za smeće iz koje su virili uvojci kose njegove kćeri.