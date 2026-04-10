Rekordna kazna za moćnog generala: Materijalom za ratni park gradio svoju kuću

Ruski vojni sud u petak je osudio Pavela Popova, bivšeg zamjenika ministra obrane, na 19 godina zatvora zbog korupcije, izvijestila je državna novinska agencija RIA, koju prenosi Reuters. To je dosad najstroža presuda u nizu sličnih slučajeva koji su potresli sam vrh ruskog vojnog establišmenta.

Popov (69) je uhićen u ljeto 2024. zbog sumnje na prijevaru povezanu s izgradnjom Parka Patriot, turističke atrakcije s ratnom tematikom u blizini Moskve, gdje je izložena velika količina ruskog i sovjetskog oružja. Izjasnio se da nije kriv, navode ruske državne novinske agencije. Zasad nije poznato namjerava li se žaliti.

Još jedan bivši visoki dužnosnik ministarstva obrane, general-bojnik Vladimir Šesterov, osuđen je na šest godina zatvora prošlog srpnja zbog prijevare povezane s tim parkom. Suđenje čeka i direktora parka. Istražitelji su rekli da je Popov, počevši od 2021., preusmjeravao razni građevinski materijal iz parka u vlastitu kuću na selu.

On je zadnji u nizu od desetak dužnosnika koji su uhvaćeni u najveći val korupcijskih skandala koji je pogodio rusko ministarstvo obrane u posljednjih nekoliko godina. Uhićeni muškarci usko su povezani s bivšim ministrom obrane Sergejem Šojguom, kojeg je predsjednik Vladimir Putin neočekivano smijenio prije dvije godine i zamijenio ekonomistom Andrejem Belousovom, što se općenito smatra potezom koji je trebao osigurati strože upravljanje ogromnim ruskim obrambenim proračunom i suzbiti korupciju. Još jedan bivši zamjenik ministra obrane, Timur Ivanov, osuđen je na 13 godina zatvora u srpnju 2025. zbog primanja mita i pronevjere. Treći, Ruslan Calikov, optužen je za slična kaznena djela prošli mjesec.