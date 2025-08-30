VIDEO Likvidiran bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta: Ubojica stigao na biciklu, a onda...

Ukrajinska policija je potvrdila da je u subotu u Lavovu došlo do pucnjave. Žrtva, "dobro poznata javna i politička osoba", umrla je na licu mjesta od zadobivenih rana", dodaje policija.
Operacija Sirena
Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog "strašnog ubojstva" i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.
Policija traga za napadačem, u tijeku je operacija Sirena.
Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.
Objavljen video napada
Televizijska kuća Suspilne izvijestila je da je osumnjičeni napadač bio odjeven kao dostavljač i vozio električni bicikl, a pojavila se i snimka na kojoj se vidi vozač bicikla s kacigom na glavi.
