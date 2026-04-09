Upozorio na najgoru krizu u povijesti NATO-a i krivi Trumpa: "To je dobro vrijeme za testiranje ako sjedite u Moskvi ili Pekingu"

Ivo Daalder, bivši američki veleposlanik pri NATO-u, kaže da je Savez u najvećoj krizi s kojom se ikad suočio. Slabljenje NATO-a uzrokovale su česte prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa izlaskom iz Saveza, izjave da možda neće braniti saveznike od buduće vojne agresije, kao i sukobi s europskim saveznicima zbog njihova odbijanja pridruživanja ratu s Iranom.

"Vidimo podijeljeni NATO, što je bio cilj prvo Sovjetskog Saveza, a zatim i Rusije veći dio posljednjih 80 godina", rekao je u intervjuu za Euronews i dodao da je kriza u NATO-u uzdrmala globalni poredak.

Komenitrao je i šestotjedni rat protiv Irana za koji kaže da je iscrpio američke vojne resurse trošeći velike zalihe presretača i drugih raketa u bombardiranju.

"NATO koji je istinski u svađi, NATO u kojem predsjednik Sjedinjenih Država kaže: 'Neću vas braniti', dobro je vrijeme za testiranje NATO-a ako sjedite u Moskvi", upozorio je.

"Također je dobro vrijeme da isprobate što biste mogli učiniti s Tajvanom ako sjedite u Pekingu, jer je velik dio američkih vojnih kapaciteta premješten u Zaljev", dodao je.

Ivo Daalder Foto: via Guliver

Daalder, koji je bio američki veleposlanik pod bivšim predsjednikom Obamom od 2009. do 2013., rekao je da je rat između SAD-a i Irana opisao kao "stratešku pogrešku povijesnih razmjera".

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada glavni tajnik NATO-a Mark Rutte boravi u Washingtonu i sastaje se s Trumpom, državnim tajnikom Marcom Rubiom te ministrom obrane Peteom Hegsethom. Očekuje se da će Rutte pokušati ublažiti neprijateljstvo između SAD-a i njihovih saveznika u Europi.

Daadler vjeruje da, na prvi pogled, Iran ima prednost u odnosu na uvjete primirja dogovorenog u utorak kako bi se spriječilo potpuno "civilizacijsko uništenje".

"Hormuški tjesnac bio je otvoren prije početka bombardiranja. Sada možda prolaze brodovi. Ne znamo koliko. Ne znamo kada. Ne znamo gdje. U svakom slučaju, Iranci tvrde da će zadržati kontrolu", rekao je Daalder i dodao da je to ogromna promjena u korist Irana, a na štetu Sjedinjenih Država i Izraela.