Bivša američka veleposlanica u Hrvatskoj: "U Venezueli više nema pasa lutalica, ljudi su ih pojeli jer nisu imali hrane"

Bivša američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes govorila je o situaciji u Venezueli nakon američke operacije i uhićenja Nicolása Madura. Rayes, rođena u Venezueli, a profesionalno izgrađena u Sjedinjenim Državama, naglasila je da ima snažnu osobnu i emocionalnu vezu s tom zemljom.

"Rođena sam u Venezueli i ondje provela dio djetinjstva. U SAD sam emigrirala s devet godina. Dužnost veleposlanice u Hrvatskoj dodatno me učvrstila u uvjerenju da se demokracija mora temeljiti na volji naroda. Bez naroda nema demokracije. Uloga SAD-a nikada ne bi trebala biti kontrola, ni u Venezueli ni igdje drugdje, nego obrana demokratskog legitimiteta, ljudskih prava i stabilnosti kada su oni ozbiljno ugroženi", rekla je Rayes.

Govoreći o američkoj intervenciji, istaknula je da nije bila iznenađena razvojem događaja.

"Nisam bila šokirana. Maduro je morao otići. Bio je nelegitiman predsjednik koji je uništio svoju zemlju i narod. Gotovo osam milijuna Venezuelanaca napustilo je zemlju. Oporba i narod željeli su njegov odlazak. A što se tiče Donalda Trumpa, kada kaže da će nešto učiniti, on to i učini. Rekao je da će ili pregovarati ili ukloniti Madura i vidjeli smo što se dogodilo", rekla je.

Rayes je opisala dramatično pogoršanje životnih uvjeta u Venezueli, uspoređujući današnje stanje s vremenom kada je napustila zemlju.

"Kada sam otišla 1984., tečaj dolara bio je četiri prema jedan. Venezuela je tada prosperirala. Danas ljudi odlaze jer ne mogu preživjeti. U zemlji više nema pasa lutalica jer su ih ljudi pojeli od gladi. Mirovina iznosi 50 centi mjesečno, a litra mlijeka stoji pet dolara. Prosječna plaća je oko 200 dolara, dok osnovne namirnice koštaju i po deset. Inflacija je golem problem", rekla je za N1.

Naglasila je da su Venezuelanci na izborima u srpnju 2024. glasali protiv Madura te da su SAD i oko 60 drugih država priznale oporbenog kandidata Edmunda Urrutiju kao legitimnog predsjednika.

"Ovdje je riječ o volji naroda. Ona više nije bila uz Madura", poručila je.

Govoreći o izostanku trenutačnih demokratskih promjena, Rayes smatra da proces tek počinje.

"Vrijeme će pokazati. Predsjednik Trump ovoga tjedna sastaje se s oporbenom čelnicom Maríom Corinom Machado, dobitnicom Nobelove nagrade za mir. Venezuelanski ustav je jasan - ako predsjednik više nije prisutan i neće se vratiti, moraju se održati izbori u roku od 30 dana. Trenutačni status quo nije rješenje. Mora doći do prijenosa vlasti jer je narod jasno izabrao oporbu", rekla je.

Upozorila je da bi zadržavanje stare strukture vlasti bilo pogubno.

“Ne možemo ukloniti vođu, a ostaviti istu korumpiranu strukturu. Oporba mora biti uključena u prijelaznu vlast, a izbori su jedini put naprijed", naglasila je.

Na pitanje o zakonitosti američke intervencije, Rayes priznaje da je situacija kompleksna.

"Međunarodna zajednica mora procijeniti je li intervencija bila zakonita. No venezuelanski narod osjetio je olakšanje. Ne poznajem nijednog Venezuelanca koji žali zbog Madurova odlaska. Istina je da nije postojao jasan međunarodni konsenzus ni potpora Kongresa, što je problematično. Ali opozicija i narod tražili su tu intervenciju. Venezuela je postala odmetnuta država s vrlo lošim akterima koji su prijetili ne samo SAD-u nego i globalnoj sigurnosti. Maduro je morao otići, iako na ovakav način", rekla je.

Govoreći o odnosima SAD-a i Latinske Amerike, upozorila je da među saveznicima vlada nervoza.

"Zemlje oko SAD-a su nervozne. Danska je nervozna zbog Grenlanda, tu su Kolumbija, Meksiko i Kuba. Moramo poštovati svoje saveznike i tretirati ih kao partnere. Poštivanje suvereniteta, vladavine prava i demokratskih vrijednosti mora ostati temelj američke politike", rekla je.

Na kraju je istaknula ulogu dijaspore i važnost dugoročnih promjena.

"Dijaspora je osjetila olakšanje, ali i zabrinutost zbog onoga što slijedi. Ljudi su gladni, očajnički traže posao i prilike. Oni pozdravljaju poteze SAD-a, ali Venezuela mora ostati suverena zemlja kojom upravljaju Venezuelanci. Nema snažnog gospodarstva bez demokracije".

Osvrnuvši se na aktualne napetosti u Europi i NATO-u, Rayes je zaključila: "Moramo osnažiti saveze i graditi na zajedničkim vrijednostima. Postoji nepredvidivost, ali poštivanje partnera i predanost zajedničkim vrijednostima ključni su za budućnost".