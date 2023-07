"Bilo je zastašujuće! Kao u Matrixu, lebdjela je sekundu": Drama tijekom leta, četvero putnika je ozlijeđeno

Više od 170 putnika i šest članova posade u srijedu je proživjelo dramatične trenutke kada je njihov zrakoplov koji je putovao iz Sjeverne Karoline za Floridu prilikom slijetanja u zračnu luku St. Pete-Clearwater u okrugu Pinellas potresla snažna turbulencija, pri čemu su četiri osobe ozlijeđene, rekao je operater leta Allegiant Air.

Dva putnika i dvije stjuardese prevezeni su u bolnicu na daljnju procjenu, iako zrakoplovna tvrtka nije precizirala u kojoj je bolnici riječ.

Prvi udar oborio je stjuardesu u prolazu na tlo. Zatim je uslijedio drugi, nagli pad koji je odbacio prijenosna računala i "katapultirao" oborenu stjuardesu u zrak, rekla je putnica Liza Spriggs, piše New York Times.

BREAKING: Severe turbulence has left several passengers and crew members injured aboard an Allegiant Air flight from North Carolina to Florida. According to FlightAware, the plane dropped more than 4,000 feet in less than one minute. pic.twitter.com/Om23ydv6F0