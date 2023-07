Snimka totalnog kaosa u avionu: Dvije putnice poludjele i vrištale, razdvajali ih. "Daj više je*ote zašuti!"

Prava drama događala se u avionu koji je letio iz Philadelphije za Las Vegas. Dvije su se putnice prvo posvađale, a onda i fizički nasrnule jedna na drugu, dok su ih drugi putnici razdvajali.



Na šokantnoj snimci vidi se trenutak u kojem su žene, koje su, čini se, putovale zajedno, poludjele, vrištale i vikale jedna na drugu. Drugi putnici molili su ih da prestanu, no to je samo potaknulo njihovu svađu, a jedna je čak udarila i čovjeka u glavu dok je prolazila kroz zrakoplov.



Nakon što su višesatni pokušaji da ih se smiri propali, let Frontier Airlinesa iz Philadelphije za Las Vegas preusmjeren je u Denver kako bi se policija pobrinula za agresivne putnice.

Nije jasno što je izazvalo svađu između dviju žena. 8NewsNow, koji je objavio snimku, izvijestio je da se žena u crvenom potukla s drugom ženom do koje je sjedila, a ta je žena nakon toga prebačena u drugi dio zrakoplova u neuspješnom pokušaju smirivanja drame.



Stjuardese su se nekoliko puta probijale do prolaza kako bi ih smirile, a jedan je putnica rekla: "Samo se saberite da možemo stići kući."

Drugi putnici također su postajali sve bjesniji jer im je bilo jasno da neće na dobro.



"Bilo je prilično uznemirujuće, pa su im putnici počeli govoriti da prestanu jer je njihovo ponašanje eskaliralo", rekla je jedna putnica koja je odlučila ostati anonimna.

Snimka završava odvođenjem dviju agresivnih žena iz aviona, no i u tim trenucima one su i dalje siktale jedna na drugu.

