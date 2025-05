Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je fotografiju iz Moskve na kojoj se vidi da sjedi u drugom redu tijekom prijema Vladimira Putina za one koji su došli na obilježavanje Dana pobjede, navodeći da se radi o fotografiji sa koncerta i da su sjedili po abecednom redu.

Osvrnuo se na tvrdnje da je odbačen.

"Odbačen? Vidite kako sam odbačen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je imao dvije bilaterale, jednu sa Lulom de Silvom, zemlja 200 milijuna stanovnika – Brazil, imao je sa Egiptom, zemljom 110 milijuna stanovnika i sa moćnom i snažnom Srbijom od 6,5 milijuna stanovnika, eto toliko smo odbačeni", rekao je Vučić.

Također je rekao da je predsjednik Kine Xi Jinping imao nekoliko bilateralnih razgovora od dolaska u Moskvu, a da mu se čini kako se sa delegacijom Srbije najduže zadržao.

"Nisam htio ometati kineskog predsjednika, a on me je sam zaustavio i tražio da šetamo zajedno tijekom odlaska do bine, do spomenika Neznanom junaku i gradovima herojima iz sovjetskog perioda", rekao je Vučić novinarima u obraćanju iz Moskve, piše Klix.ba.

Poručio je kako ne pamti da je Srbija bila ovako poštovana i da je prema njoj iskazano veliko gostoprimstvo.