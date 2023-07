S istom kartom putovao 12 tisuća puta, objasnio kako je to moguće: "To mi je bila najbolja investicija u životu"

Thomas Stuker preletio je više od 37 milijuna kilometara i posjetio više od 100 zemalja. Američki mediji proglasili su ga osobom koja leti najviše na svijetu. Konzultant je za zastupništva automobilima, a zbog posla mora puno letjeti.

Događaj koji mu je promijenio život bio je kada je 1990. godine kupio avionsku kartu na akciji američke zrakoplovne tvrtke United Airlines. Godine 1990. tvrtka je ponudila kupnju doživotne zrakoplovne karte. Thomas Stuker kartu je platio 290.000 dolara.

"Najbolja investicija u mom životu", rekao je 69-godišnji Thomas, prenosi The Guardian.

Otad je Stuker u zrakoplovima prešao 37 milijuna kilometara, što odgovara 923 orbite oko svijeta. Ukupno je sjedio u više od 12.000 letova.

Mediji pišu kako je time postavio rekord svih vremena, ali i dobio mnoge financijske benefite. Naime, on svakim letom skuplja tzv. bonus zračne milje koje može zamijeniti za razne nagrade.

Zahvaljujući tome renovirao je bratovu kuću, glumio u epizodi Seinfelda i primio 50.000 dolara na dar na karticama Walmarta.

Zračne milje koje skuplja redovito koristi kako bi se počastio luksuznim smještajem u hotelima, višetjednim krstarenjima i posjetima restoranima.

11. srpnja 2011. godine Tom Stuker uzeo je let 942 United Airlinesa iz međunarodne zračne luke Los Angeles, u čikašku međunarodnu zračnu luku O'Hare i postao prvi putnik United Airlinesa koji je ikada prešao deset milijuna milja. Stukeru je trebalo 19 godina da skupi prvih pet milijuna milja i još deset godina da udvostruči brojku.

Kako bi proslavio svog najvjernijeg kupca, United Airlines je organizirao zabavu za Stukera i u zraku i na zemlji u Chicagu.

Stuker je često posjećivao i Njemačku. U svojoj osobnoj rekordnoj 2019. godini, u kojoj je prešao 2,3 milijuna kilometara, do Frankfurta je letio 33 puta. Samo je vezu s Londonom koristio jednako često. Sveukupno, Stuker je te godine napravio 373 leta, što bi ga koštalo ukupno 2,44 milijuna dolara da nije imao svoju posebnu kartu.

Bilo je i manje ugodnih trenutaka. Tijekom desetljeća letenja Stuker je svjedočio kako su četiri osobe umrle tijekom leta.

Stuker je izračunao da je godišnje bio između 200 i 250 dana u zraku.

Always love connecting with United’s #1 Global Services passenger, Tom Stuker! He has racked up over 22 million miles and still flying the Friendly Skies proudly! He said he plans to be at 25 million miles by 2026!! Thank you, TOM!! ✈️🙌🏻‼️@UnitedinDEN @jonathangooda @MattatUnited pic.twitter.com/iMY5HDfVh8