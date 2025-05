Davor Filipović, nekadašnji ministar gospodarstva, doživio je prometnu nesreću u jutarnjim satima kad je izlazio iz ulice na Sveticama, gdje živi, te se uključivao u promet kad mu se niotkud na pješačkom prijelazu stvorio biciklist kojeg je udario automobilom.

"Bio sam u autu sa suprugom i djetetom. Izlazio sam na glavnu cestu. Naišao je biciklist preko pješačkog prijelaza. Hvala Bogu da nije nitko ozbiljnije ozlijeđen. Žao mi je što se to uopće i dogodilo. Zvao sam hitnu i policiju. To je ulaz iz moje ulice na glavnu cestu. Stvarno sam išao puževim korakom. Alkotestirali su me, napuhao sam 0.0. Hitna je muškarca odvezla. Interesirao sam se za njegovo stanje, rekli su mi da je s njim sve u redu. Kontaktirat ću gospodina svakako - rekao Davor Filipović za 24 sata.

Davor Filipović Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Zagrebačka policija kaže kako je do nesreće došlo oko 9 sati te da su sudjelovali osobni automobil i biciklist. Kako su istaknuli, detalje i okolnosti će utvrditi daljnjim očevidom.