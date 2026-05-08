Tomašević odgovorio Penavi: "Ja ću to uvijek obilježavati"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je u petak na otvoreno pismo predsjednika DP-a Ivana Penave i poručio da će uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba i da je obnova Trnjanskih kresova počela prije 12 godina kada on još nije bio gradonačelnik.

"Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba. To sam radio u prošlom mandatu. Izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba. To ću raditi u ovom mandatu", izjavio je zagrebački gradonačelnik uoči svečane akademije u povodu obilježavanja obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba koju organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista RH i Grad Zagreb.

"Što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on i tu su svake godine. Predstavnici Vlade, u kojoj je i on, bili su nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na Danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?", upitao je Tomašević.

Podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim tzv. NDH i da je to režim koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno ljude zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Dodao je i kako 8. svibnja inače nije samo Dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama i Dan pobjede nad fašizmom.

Nije slučajno, poručio je, što sutra slavimo Dan Europe, jer je Europa, rekao je Tomašević, nakon Drugog svjetskog rata nastala i na tim temeljima, baš kao i Hrvatska, što se jasno vidi u Ustavu RH gdje se u izvorišnim osnovama poziva na odluke ZAVNOH-a, Zemaljskog antifašističkog vijeća nasuprot tzv. NDH.

"U Republici Hrvatskoj, kao što znate, imamo četiri državna praznika i jedan od ta četiri državna praznika cijelo ovo vrijeme od početka nezavisne Republike Hrvatske je i Dan antifašističke borbe koji se, kao što znate, obilježava u lipnju", istaknuo je Tomašević.

Na novinarsko pitanje hoće li svi sudionici Trnjanskih kresova biti sigurni jer su neke navijačke skupine najavile svoj dolazak, gradonačelnik je odgovorio kako je to pitanje za policiju koja treba osigurati sve skupove koji se održavaju sutra, što uključuje, kaže, Dan Europe, Hod za život, Trnjanske kresove i nogometnu utakmicu Dinamo-Hajduk.