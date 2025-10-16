Dodikova bliska suradnica preuzima dužnost privremene predsjednice: "Ovo je nedvojbeno kršenje zakona"

Sadašnja članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović trebala bi preuzeti i dužnost privremenog predsjednika Republike Srpske, objavili su u četvrtak mediji bliski vlastima koje kontrolira Milorad Dodik.

Pozicija predsjednika RS upražnjena je od kolovoza nakon što je s nje temeljem sudske presude smijenjen Milorad Dodik, a odluka o tome da Cvijanović postane vršitelj dužnosti entitetskog predsjednika trebala bi biti donesena na sjednici parlamenta RS planiranoj za subotu, objavio je javni servis RTRS.

Željka Cvijanović Foto: Antonio Balic/Cropix

Takav su prijedlog parlamentu uputile političke stranke u RS koje čine vladajuću većinu, a predvodi ih Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

U obrazloženju prijedloga naveli su kako Dodikovu smjenu i dalje smatraju protuzakonitom, no s obzirom da parlament ima obvezu osigurati funkcioniranje RS predlažu da se Cvijanović imenuje kao osoba koja će privremeno obnašati dužnost entitetskog čelnika, najduže do izbora novog predsjednika.

Središnje izborno povjerenstvo BiH prijevremene izbore za predsjednika RS zakazalo je za 23. studenoga, a Dodik je kao kandidata svoje stranke istaknuo Sinišu Karana, svog savjetnika i bivšeg ministra policije.

I Karan i Cvijanović slove za Dodikove odane suradnike, a zbog toga što su bezuvjetno provodili njegove zamisli dospjeli su i na popis osoba pod sankcijama SAD-a, a Cvijanović i Velike Britanije.

No otvoreno je pitanje može li Cvijanović biti privremenom predsjednicom RS jer je sada članica Predsjedništva BiH, a izborni zakon ne dopušta mogućnost istodobnog obnašanja dužnosti u različitim tijelima vlasti.

"To su nespojive pozicije. Kako će potpisivati akte i kako će istovremeno biti na dva mjesta. Izborni zakon je tu vrlo jasan", kazao je bivši član SIP-a Vehid Šehić dodajući kako bi ovakva odluka predstavljala nedvojbeno kršenje zakona i Ustava BiH.