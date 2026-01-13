UZNEMIRUJUĆI VIDEO Jezivi prizori iz Irana koji probijaju internetsku blokadu

Snimke Iranaca koji vrište u boli i nevjerici dok se okupljaju uz tijela umotana u crne vreće, smještena u improviziranoj mrtvačnici u Forenzičkom medicinskom centru Kahrizak te razasuta po tlu ispred ustanove južno od Teherana pojavile su se tijekom vikenda unatoč internetskoj blokadi u zemlji.

Prizori svjedoče o posljedicama najnovijeg gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogoršanjem gospodarske situacije.

Snimke prikazuju očajne ljude kako pokušavaju prepoznati svoje najmilije među desecima tijela u prostorima nalik na skladišta i na otvorenom ispred forenzičkog centra. Riječ je o žrtvama najnovijeg vala nasilnih obračuna s disidentima, nakon što su masovni protuvladini prosvjedi, potaknuti pogoršanjem ekonomskih uvjeta, zahvatili zemlju i predstavljaju najveći izazov iranskom režimu u posljednjih nekoliko godina.

Jedan od videozapisa koji je dobio CNN prikazuje mnoštvo ljudi okupljenih ispred monitora na kojem se izmjenjuju fotografije preminulih dok obitelji u suzama pokušavaju identificirati svoje rođake. Prema podacima prikazanima na ekranu i informacijama koje je zaprimila američka novinska agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA), procjenjuje se da se u objektu nalazi oko 250 tijela.

Druga snimka iz forenzičke ustanove prikazuje crne vreće za tijela poredane uz pješačku stazu ispred zgrade, okružene okupljenim ljudima. Neka tijela leže u dvorištu ustanove, druga na neasfaltiranom tlu, samo nekoliko metara od parkiranih automobila, dok obitelji u panici tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.

WATCH: January 8 footage from the Kahrizak Forensic Medical Center south of Tehran, Iran, shows dozens of body bags as families search for relatives killed during nationwide protests. pic.twitter.com/qzts3mvQiK — Intel Net (@IntelNet) January 11, 2026

Aktivistička skupina Mamlekate u subotu je priopćila da je broj tijela dovezenih u forenzički institut toliko velik da su morali biti posloženi u dvorištu.

Još jedan video, snimljen u petak, prikazuje unutrašnjost skladišta u blizini forenzičkog centra, preuređenog u improviziranu mrtvačnicu. Prostorija je prepuna tijela u crnim vrećama, poredanih u redove na podu i metalnim stolovima.

BREAKING:



New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.



It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Iranski državni mediji priznali su te sumorne prizore, ali tvrde da se uglavnom radi o tijelima "običnih ljudi", prolaznika koji su, kako navode, slučajno uvučeni u prosvjede. Za njihovu smrt optužuju – "izgrednike".

Državna novinska agencija Tasnim i Studentska novinska agencija objavile su vlastite snimke iz blizine forenzičkog centra. U njima reporter državnih medija tvrdi da je razgovarao s obiteljima stradalih, koje navodno ističu da njihovi rođaci nisu bili prosvjednici ni skloni sudjelovanju u demonstracijama.

Jedan ožalošćeni muškarac, sjedeći na tlu pokraj tijela u crnoj vreći, u suzama je rekao da je njegova voljena osoba pogođena kamenom u glavu, navodno bačenim s vrha zgrade, te da je bila provladinski orijentirana. Reporter potom tvrdi da su među poginulima i prosvjednici koji su, kako kaže, namjeravali sukob sa sigurnosnim snagama ili pokušali zauzeti vojnu bazu.

"Ali većina tih ljudi bili su obični građani i njihove obitelji su obične obitelji", zaključuje.

Takvi izvještaji odražavaju, prema skupinama za ljudska prava, koordinirani pokušaj iranske vlasti da za nasilje okrivi prosvjednike i obeshrabri druge da se pridruže demonstracijama. S obzirom na dugu povijest nasilne represije iranskih sigurnosnih snaga i svjedočanstva koja posljednjih dana stižu iz zemlje, organizacije za ljudska prava tvrde da dostupni dokazi pobijaju službeni narativ vlasti.

Iranske vlasti upozorile su građane da se ne pridružuju, kako ih nazivaju, "izgrednicima, teroristima i stranim plaćenicima". Predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da postoji razlika između mirnih prosvjednika i onih koji, prema njegovim riječima, žele poremetiti cijelo društvo. Državni odvjetnik zaprijetio je nemilosrdnim pravnim mjerama protiv potonjih, uključujući smrtnu kaznu.

No, prema riječima Michaela Pagea, zamjenika direktora Human Rights Watcha za Bliski istok i Sjevernu Afriku, iranske vlasti u praksi nikada nisu jasno razlikovale prosvjednike od izgrednika. Svaki veći prosvjed tretiran je kao prijetnja režimu, a sila se primjenjuje u skladu s takvim pristupom.

Iako je iranska vlada branila postupke sigurnosnih snaga, tvrdeći da one pokazuju maksimalnu suzdržanost, iskazi očevidaca i izvješća organizacija za ljudska prava govore suprotno. Svjedoci u Teheranu rekli su za CNN da su sigurnosne snage koristile vatreno oružje, a jedan svjedok opisao je kako je vidio policiju kako puca na prosvjednike i koristi elektrošokere.

Prema podacima HRANA-e, od početka prosvjeda krajem prosinca ubijeno je više od 500 ljudi, uključujući devet maloljetnika, dok je više od 10.000 osoba uhićeno. Zbog isključenja interneta i ograničenog protoka informacija stvarni broj žrtava ostaje nepoznat. CNN navodi da ne može neovisno potvrditi te brojke, kao ni tvrdnje iranskih državnih medija da je poginulo više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga.

Dok Iran ulazi u šesti dan gotovo potpunog prekida interneta, rijetki videozapisi koji uspijevaju probiti blokadu, poput onih iz Kahrizaka, pružaju tek ograničen, ali zastrašujući uvid u stvarnu ljudsku cijenu neslaganja u toj zemlji.