Basij: Tko je brutalna paravojna skupina koja guši prosvjede u Iranu?

Masovni prosvjedi u Iranu počeli su prije otprilike dva tjedna zbog teške ekonomske krize u zemlji, ali su se brzo pretvorili u političke prosvjede protiv vlasti Islamske Republike.

Najmanje 544 osobe ubijene su tijekom masovnih prosvjeda u proteklih 15 dana, priopćila je Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) sa sjedištem u SAD-u.

Prosvjedi u Iranu Foto: X/Screenshot

HRANA je objavila da su ubijena 483 prosvjednika te 47 pripadnika vojske i snaga za provođenje zakona. Među ubijenima je i osmero djece, uz petero ubijenih civila koji nisu prosvjedovali i tužitelja povezanog s vladom.

Informacije se nisu mogle odmah neovisno provjeriti. No, stvarni broj poginulih mogao bi biti puno veći jer je komunikacija s vanjskim svijetom ozbiljno ograničena zbog prekida interneta i blokiranih telefonskih linija.

Dok zemlju potresaju protuvladini prosvjedi, članovi parlamenta pozvali su ministra obavještajnih službi na nastavak patrola zloglasne skupine Basij.

Basij - 8 Foto: Afp

Tko je brutalna paravajoska?

Basij, što na farsiju znači "mobilizacija", dobrovoljna je paravojna skupina koja djeluje kao pomoćni ogranak moćnog Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), elitnog krila iranske vojske. Osnovao ju je ajatolah Ruhollah Khomeini nedugo nakon Islamske revolucije 1979. godine, vođen idejom da Iran s milicijom od 20 milijuna ljudi nikada ne može biti uništen.

Pripadnici ove nacionalne milicije regrutiraju se iz ruralnih i urbanih područja, a organiziraju se uglavnom u džamijama u Teheranu i drugim većim gradovima. Često dolaze iz siromašnijih i konzervativnijih sredina, a skupina je pod izravnim zapovjedništvom iranskog vrhovnog vođe.

Basij - 2 Foto: Afp

Glavna zadaća Basija je unutarnja sigurnost - obrana iranske teokracije i državne ideologije te provođenje islamskog morala u javnosti. No, njihova je najvidljivija uloga već desetljećima nasilno gušenje svakog oblika neslaganja. Povijesno su poznati po napadima "ljudskim valovima" tijekom iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. godine, kada su navodno korišteni za čišćenje minskih polja ispred regularne vojske, piše CNN.

Prema riječima stručnjaka, njihova uloga značajno je porasla nakon 2003. kada su ojačani kao prva linija obrane zbog straha od moguće invazije predvođene SAD-om. Od tada se milicija redovito pojavljuje na samom početku svakog ustanka i nemira.

Basij - 6 Foto: Afp

Ključna uloga u gušenju prosvjeda

Pripadnici Basija igrali su ključnu ulogu svaki put kad su masovni prosvjedi zahvatili Iran. Posebno su se istaknuli 2009. godine u kontroli gomile tijekom prosvjeda protiv rezultata predsjedničkih izbora, kao i 2022. godine u gušenju demonstracija potaknutih smrću 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru vjerske policije. I u aktualnim prosvjedima, Basij je među glavnim snagama raspoređenim za suzbijanje nemira.

Basij - 1 Foto: Afp

Iranski državni mediji izvijestili su i o žrtvama unutar vlastitih snaga sigurnosti, uključujući i članove Basija. Njihova aktivnost nije ograničena samo na ulice - uključeni su i u praćenje online aktivnosti. Novinska agencija Basij na Telegramu je izvijestila da su ugašeni web stranica i društveni kanali jednog blogera, uz poruku da se nastavlja uhićenje blogera koji podržavaju nerede.



Zbog svoje uloge, snage Basija i pojedini zapovjednici višestruko su se našli na meti sankcija američke vlade, a kao razlozi se navode teška kršenja ljudskih prava, nasilno gušenje studentskih prosvjeda te navodno korištenje djece kao vojnika.