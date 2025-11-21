Bacit će Ukrajinu na koljena? Ovo je Trumpov plan za mir u 28 točaka

Plan Donalda Trumpa od 28 točaka za mir u Ukrajini prisilio bi Kijev da se odrekne dodatnog teritorija na istoku, ograniči veličinu svoje vojske i pristane da se nikada neće pridružiti NATO-u.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom.

Bijela kuća priopćila je da je američki mirovni plan koji podržava predsjednik Donald Trump, a o kojem se pregovara s Rusijom i Ukrajinom, "dobar za obje strane".

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i američki državni tajnik Marco Rubio "tiho" su mjesec dana radili na planu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

A plan od 28 točaka izgleda ovako:

1. Bit će potvrđen suverenitet Ukrajine.

2. Između Rusije, Ukrajine i Europe bit će sklopljen potpuni i sveobuhvatni sporazum o nenapadanju. Sve nejasnoće iz proteklih 30 godina smatrat će se riješenima.

3. Očekuje se da Rusija neće napadati susjedne zemlje i da se NATO neće dalje širiti.

4. Između Rusije i NATO-a vodit će se dijalog, uz posredovanje Sjedinjenih Država, kako bi se riješila sva sigurnosna pitanja i stvorili uvjeti za deeskalaciju, čime će se osigurati globalna sigurnost i povećati mogućnosti za suradnju i budući gospodarski razvoj.

5. Ukrajina će dobiti pouzdana sigurnosna jamstva.

6. Veličina Oružanih snaga Ukrajine bit će ograničena na 600.000 vojnika.

7. Ukrajina se slaže u svoj ustav ugraditi da se neće pridružiti NATO-u, a NATO se slaže u svoje statute uključiti odredbu da u budućnosti neće prihvatiti Ukrajinu.

8. NATO se slaže da neće rasporediti trupe u Ukrajini.

9. Europski borbeni zrakoplovi bit će stacionirani u Poljskoj.

10. Američka jamstva:

Sjedinjene Države dobit će naknadu za jamstvo

ako Ukrajina napadne Rusiju, izgubit će jamstvo

ako Rusija napadne Ukrajinu, uz odlučan koordinirani vojni odgovor, sve globalne sankcije bit će vraćene, priznavanje novih teritorija i sve ostale pogodnosti ovog sporazuma bit će opozvane

ako Ukrajina bez razloga lansira projektil na Moskvu ili Sankt Peterburg, sigurnosno jamstvo smatrat će se nevažećim.

11. Ukrajina zadržava pravo na članstvo u EU-u i dobit će kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu dok se pitanje razmatra.

12. Snažan globalni paket mjera za obnovu Ukrajine, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

a. Stvaranje Ukrajinskog fonda za razvoj za ulaganje u sektore s visokim rastom, uključujući tehnologiju, centre za obradu podataka i umjetnu inteligenciju.

b. Sjedinjene Države surađivat će s Ukrajinom na zajedničkoj obnovi, razvoju, modernizaciji i radu ukrajinske plinske infrastrukture, uključujući plinovode i skladišta.

c. Zajednički napori za obnovu ratom pogođenih područja, uključujući obnovu i modernizaciju gradova i stambenih područja.

d. Razvoj infrastrukture.

e. Vađenje minerala i prirodnih resursa.

f. Svjetska banka razvit će poseban financijski paket kako bi ubrzala te napore.

13. Rusija će se ponovno integrirati u globalno gospodarstvo:

a. Ukidanje sankcija raspravljat će se i dogovarati postupno i na individualnoj osnovi.

b. Sjedinjene Države sklopit će dugoročni sporazum o gospodarskoj suradnji usmjeren na uzajamni razvoj u područjima energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, umjetne inteligencije, centara za obradu podataka, projekata iskopa rijetkih ruda na Arktiku i drugih obostrano korisnih korporativnih prilika.

c. Rusija će biti pozvana da se vrati u G8.

14. Zamrznuta imovina koristit će se na sljedeći način:

100 milijardi američkih dolara zamrznute ruske imovine bit će uloženo u napore obnove i ulaganja u Ukrajini koje predvode SAD. Sjedinjene Države dobit će 50 % od ovog pothvata. Europa će dodati još 100 milijardi američkih dolara kako bi povećala ukupna ulaganja dostupna za obnovu Ukrajine. Zamrznuta europska imovina bit će odmrznuta.

Preostala zamrznuta ruska imovina bit će uložena u zaseban američko-ruski investicijski instrument koji će provoditi zajedničke američko-ruske projekte u područjima koja će biti određena. Ovaj fond bit će usmjeren na jačanje bilateralnih odnosa i povećanje zajedničkih interesa kako bi se stvorila snažna motivacija da se ne vraćamo sukobima.

15. Osnovat će se zajednička američko-ruska radna skupina za sigurnosna pitanja kako bi se olakšalo i osiguralo ispunjavanje svih odredbi ovog sporazuma.

16. Rusija će zakonski utvrditi politiku nenapadanja prema Europi i Ukrajini.

17. Sjedinjene Američke Države i Rusija složit će se o produljenju važenja ugovora o neširenju nuklearnog oružja i kontroli naoružanja, uključujući START-1.

18. Ukrajina se slaže ostati nenuklearna država u skladu s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.

19. Nuklearna elektrana Zaporižja bit će ponovno pokrenuta pod nadzorom IAEA-e, a proizvedena električna energija bit će podjednako podijeljena između Rusije i Ukrajine (50:50).

20. Obje zemlje obvezuju se uvesti obrazovne programe u škole i društvo koji promiču razumijevanje i toleranciju različitih kultura te uklanjanje rasizma i predrasuda:

a. Ukrajina će usvojiti pravila EU-a o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezičnih manjina.

b. Obje zemlje slažu se ukinuti sve diskriminirajuće mjere i jamčiti prava ukrajinskih i ruskih medija i obrazovanja.

c. Sva nacistička ideologija i aktivnosti moraju biti odbačene i zabranjene.

21. Teritoriji:

a. Krim, Luhansk i Doneck bit će de facto priznati kao ruski, uključujući i priznanje Sjedinjenih Američkih Država.

b. Herson i Zaporižja bit će zamrznuti duž linije kontakta, što će značiti de facto priznanje duž linije kontakta.

c. Rusija se odriče ostalih pripojenih teritorija (vjerojatno se misli na dijelove Harkivske, Sumske i Dnjipropetrovske oblasti pod ruskom okupacijom) koje kontrolira izvan pet regija.

d. Ukrajinske snage povući će se iz dijela Donecke oblasti koji trenutačno kontroliraju; ova zona povlačenja smatrat će se neutralnom demilitariziranom tampon-zonom, međunarodno priznatom kao teritorij koji pripada Ruskoj Federaciji. Ruske snage neće ulaziti u ovu demilitariziranu zonu.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

22. Nakon što se dogovore budući teritorijalni aranžmani, i Ruska Federacija i Ukrajina obvezuju se da neće silom mijenjati te aranžmane. Svaka sigurnosna jamstva neće se primjenjivati ​​u slučaju kršenja ove obveze.

23. Rusija neće ometati komercijalnu upotrebu rijeke Dnjipro od strane Ukrajine, a bit će postignuti sporazumi o slobodnom prijevozu žitarica preko Crnog mora.

24. Osnovat će se humanitarni odbor za rješavanje preostalih pitanja:

a. Svi preostali zatvorenici i tijela bit će razmijenjeni po principu "svi za sve".

b. Svi civilni pritvorenici i taoci bit će vraćeni, uključujući djecu.

c. Provest će se program ponovnog ujedinjenja obitelji.

d. Poduzet će se mjere za ublažavanje patnje žrtava sukoba.

25. Ukrajina će održati izbore sto dana nakon potpisivanja sporazuma.

26. Sve strane uključene u sukob dobit će punu amnestiju za djela počinjena tijekom rata i obvezat će se da u budućnosti neće podnositi zahtjeve ili pritužbe.

27. Ovaj sporazum bit će pravno obvezujući. Njegovu provedbu pratit će i jamčiti Mirovno vijeće na čelu s predsjednikom Trumpom. U slučaju kršenja primjenjivat će se unaprijed određene sankcije.

28. Nakon što sve strane pristanu i potpišu ovaj memorandum, prekid vatre stupit će na snagu odmah nakon što se obje strane povuku na dogovorene položaje kako bi mogla započeti provedba sporazuma.