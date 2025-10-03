Najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani prijeti katastrofa, stručnjaci na nogama: "Nemoguće je išta predvidjeti"

Nuklearna elektrana Zaporižja (ZNPP), najveća takva u Europi, i dalje je isključena iz ukrajinske elektroenergetske mreže i bez vanjskog napajanja deseti dan zaredom, stvarajući sve "rizičniju" situaciju, rekli su stručnjaci za Kyiv Independent.

Krizu je u četvrtak spomenuo i ruski predsjednik Vladimir Putin. Za krizu je optužio Ukrajinu i zaprijetio odmazdom na ukrajinske nuklearne elektrane.

Osim eskalirajuće retorike, stručnjaci ukazuju na to da je opasnost u elektrani stvarna.

Ukrajinski državni operater nuklearne elektrane Energoatom upozorio je da su dizelski generatori koji napajaju elektranu dizajnirani samo za kratkotrajnu upotrebu u hitnim slučajevima i nisu namijenjeni za održavanje operativnih potreba elektrane dulje vrijeme. Gašenje ovih generatora moglo bi rezultirati gubitkom kontrole nad nuklearnim sigurnosnim sustavima postrojenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je 30. rujna situaciju u tvornici u Zaporižju kao "kritičnu". Dizelski generatori sada opskrbljuju tvornicu energijom, ali jedan je već otkazao, rekao je.

Nuklearna elektrana Zaporižja Foto: Afp

Najmedin Meshkati, profesor građevinskog/ekološkog inženjerstva, industrijskog i sistemskog inženjerstva te međunarodnih odnosa na Sveučilištu Južne Kalifornije, također je potvrdio da dizelski generatori "nisu dizajnirani za rad u tako dugotrajnom vremenskom razdoblju".

"Nijedna nuklearna elektrana na svijetu nikada nije bila u istoj situaciji kao ZNPP i nemoguće je išta predvidjeti."

"To je rizična situacija jer su generatori za hitne slučajeve veliki strojevi i lako bi se mogli pokvariti. Pouzdani su, ali istovremeno zahtijevaju strojeve koji traže puno održavanja zbog habanja", rekao je Meshkati.

"Ne bi me iznenadilo da se neki od njih pokvare nakon toliko dugog razdoblja rada", dodao je.

Situaciju dodatno komplicira, kažu iz ukrajinskog Ministarstva energetike, to što ruske snage ne provode planirane popravke i održavanje. To bi moglo dovesti do nuklearne ili radijacijske nesreće s prekograničnim posljedicama.

Nuklearna elektrana Zaporižja pod ruskom je okupacijom od ožujka 2022. godine.

Iako elektrana "neće eksplodirati sutra", situacija je ozbiljna dugoročno gledano, rekao je Vande Putte: "Oni (Rusi) mogu dopustiti da se kriza pogorša. (...) Mogu se sve više približavati toj točki tijekom sljedećeg tjedna i imati tu vrstu nuklearne ucjene. To je njihova strategija."

Dmytro Orlov, gradonačelnik Energodara, koji živi na teritoriju pod kontrolom Ukrajine, rekao je za Kyiv Independent da je na početku ruske okupacije elektrana bila u potpunosti operativna: "Nuklearna elektrana se više ne koristi kao energetski objekt, već isključivo u vojne svrhe, a cilj je jasan - međunarodni pritisak. Okupatori ovo (provokacije) rade kako bi nuklearnom ucjenom utjecali na cijeli svijet."

Istraga Truth Houndsa i Greenpeacea Ukrajina objavljena 24. rujna detaljno je opisala ulogu Rosatoma u pritisku na osoblje elektrane, uključujući mučenje, "uključujući premlaćivanja, strujne udare, seksualno nasilje, lažna pogubljenja i prijetnje članovima obitelji zatočenika". Rosatom, ruski nuklearni div, postao je operater ZNPP-a nakon okupacije.

U izvješću se navodi da je 78 članova osoblja nezakonito pritvoreno, dok je šestero "mučeno do smrti".

Odgovor EU

U izjavi koju je izdala Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), šef Rafael Grossi rekao je da je agencija UN-a "u stalnom kontaktu s dvjema stranama s ciljem omogućavanja brzog ponovnog spajanja elektrane na električnu mrežu".

EU je pozvala Rusiju da "odmah prekine sve vojne operacije oko nuklearne elektrane" i omogući popravke. U izjavi od 30. rujna , diplomatska služba bloka osudila je rusku okupaciju elektrane kao nezakonitu i pozvala Moskvu da povuče svoje snage.