Australija ovo nije napravila od Drugog svjetskog rata: "Imaju sedam dana da napuste zemlju"

Australija je u utorak optužila Iran za dva antisemitska napada podmetanjem požara u Sydneyu i Melbourneu te dala teheranskom veleposlaniku sedam dana da napusti zemlju, što je prvo takvo protjerivanje od Drugog svjetskog rata.



Od početka rata između Izraela i Gaze u listopadu 2023., australske kuće, škole, sinagoge i vozila meta su antisemitskog vandalizma i podmetanja požara.

Premijer Anthony Albanese rekao je da je Australska sigurnosno-obavještajna organizacija prikupila vjerodostojne obavještajne podatke da je Iran režirao najmanje dva napada.

"Ovo su bili izvanredni i opasni činovi agresije koje je orkestrirala strana nacija na australskom tlu", rekao je Albanese na konferenciji za medije i dodala: "To su bili pokušaji potkopavanja društvene kohezije i sijanja razdora u našoj zajednici."

Iran je "pokušao prikriti svoju umiješanost" u prošlogodišnje napade na košer restoran u Sydneyu i sinagogu Adass Israel u Melbourneu, rekao je Albanese.

Australska sigurnosna agencija procijenila je da je vjerojatno da je Iran režirao druge napade, dodao je.

Australija je obustavila operacije u veleposlanstvu u Teheranu i svi njezini diplomati su sigurni u trećoj zemlji, rekao je Albanese, dodajući da će njegova vlada proglasiti Korpus islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom.

Ministrica vanjskih poslova Penny Wong rekla je da veleposlanik Ahmad Sadeghi i tri iranska dužnosnika imaju sedam dana da odu, što je prvo protjerivanje veleposlanika iz Australije od Drugog svjetskog rata.

Izraelsko veleposlanstvo u Australiji pozdravilo je tu akciju protiv glavnog suparnika Irana.

"Iranski režim nije samo prijetnja Židovima ili Izraelu, već ugrožava cijeli slobodni svijet, uključujući Australiju", navodi se u izjavi veleposlanstva na mreži X.

Dvije zemlje vodile su 12-dnevni zračni rat u lipnju, nakon što je Izrael pokrenuo napade na iranska nuklearna postrojenja.

Oko 90.000 ljudi rođenih u Iranu živi u Australiji.

Dvojica muškaraca optužena su za napad u prosincu u kojem je zapaljena sinagoga, koju su 1960-ih izgradili preživjeli holokausta u predgrađu Ripponlee.

Prošli tjedan, policija u jugoistočnoj državi Victoriji objavila je da pregledava elektroničke uređaje zaplijenjene u pretresu doma jednog od muškaraca, koji bi se trebao pojaviti na sudu u srijedu.

Policija kaže da su tri osobe provalile u sinagogu i podmetnule požar. Požar je uništio košer restoran Lewis Continental Kitchen u Bondiju.

Mediji su izvijestili da je muškarac, uhićen u siječnju zbog tog napada, imao veze s poznatom australskom motociklističkom bandom. Na sudu je porekao optužbe i pušten je uz jamčevinu.