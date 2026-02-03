Apel ribara: Ovo su naše najveće prijetnje

Malo ribarstvo ne propada zbog nedostatka znanja ili volje, nego zato što sustav ne prepoznaje njegovu stvarnu vrijednost, zaključak je to dvodnevnog Small-Scale Fishers’ Foruma – "Empowering the next generation: youth engagement in SSF", koji je održan proteklog vikenda u Ateni uz podršku WWF-a, Europske komisije i Opće komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM).

Na forumu se raspravljalo o ključnim izazovima koji danas određuju sudbinu malog ribarstva: generacijskoj obnovi, klimatskim promjenama, tržištu, co-managementu i ulozi mladih u sektoru.

Kao najveće prijetnje ribljim stokovima i opstanku malih ribara istaknuti su prekomjerni izlov, klimatske promjene te slabo reguliran i nedovoljno kontroliran sportski i rekreacijski ribolov.

Upravo izostanak političke odlučnosti u regulaciji tog segmenta, upozoreno je, stvara ozbiljnu neravnotežu između profesionalnog i rekreacijskog sektora. "Ne možemo govoriti o održivosti ako jedni imaju stroga pravila, a drugi praktički slobodne ruke", jedna je od poruka s foruma, piše Morski.hr.

Naglašeno je da bez snažnih ribarskih organizacija, stvarne suradnje s institucijama i učinkovitog zajedničkog upravljanja nema otpornog ribarskog sektora. Upravljanje resursima, poručeno je, mora se temeljiti na znanju ljudi s mora, a ne isključivo na administrativnim modelima koji često ne odgovaraju stvarnim uvjetima malog obalnog ribolova.

Modernizacija plovila, alata i opreme istaknuta je kao nužnost, a ne kao luksuz, ali uz jasnu poruku da inovacije moraju dolaziti iz samih ribarskih zajednica, uz odgovarajuću institucionalnu podršku.

Zaključno, ribari i ribarice iz Atene poručili su da je potreban kontinuirani i strukturirani dijalog s Europskom unijom, uz znatno snažniji fokus na mlade ribare i ribarice jer bez njih nema budućnosti ni sektora ni obalnih zajednica.

Ribarice i ribari iz Hrvatske jasno su poručili da se problemi malog obalnog ribarstva više ne mogu rješavati parcijalno i bez stvarnog dijaloga s terenom.

Njihovi zahtjevi prema Upravi za ribarstvo bili su konkretni i utemeljeni na svakodnevnom iskustvu rada na moru:

ozbiljno jačanje programa potpore mladim ribarima i ribaricama, uključujući veće sufinanciranje kupnje prvog plovila mora biti prioritet

uvođenje državnih jamstava za kredite, kako bi ulazak u sektor uopće bio moguć

fleksibilniji i stalno otvoren natječaj za kupnju prvog plovila, prilagođen realnim tržišnim uvjetima, a ne administrativnim rokovima

povećanje dopuštene tolerancije kod procjene ulova, uvažavajući stvarne okolnosti malog obalnog ribolova

smanjenje administrativnog pritiska, koji nesrazmjerno pogađa male ribare, bez stvarnog doprinosa održivosti.

"Ne možemo govoriti o mladima u ribarstvu ako im sustav od početka zatvara vrata", istaknuli su hrvatski sudionici, piše Morski.hr.